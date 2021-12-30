Цех по выпуску европродукции открыли в исправительной колонии Пермского края

Пермь, 30 декабря. В исправительной колонии в Прикамье появился цех по выпуску европродукции. ИК №12 расположена в поселке Широковский Губахинского района.

В ГУФСИН России по пермскому краю ФАН рассказали, что в помещении установлено современное оборудование, которое позволяет выпускать продукцию в соответствии с европейским стандартом качества.

«Цех позволит выпускать доску блок-хаус, доску половую, «вагонка» и брусок клееный. Производство организовано с учетом требуемых мер техники безопасности и охраны труда», — уточнили в ведомстве.

vk.com / пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Руководство колонии пояснило, что благодаря открытию нового цеха в ИК дополнительно создано 12 рабочих мест с возможностью увеличения до 24.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Министерство юстиции, ФСИН России, «Уралхим» и «Уралкалий» заключили договор о сотрудничестве. Документ предусматривает создание рабочих мест для людей, осужденных на принудительные работы.