Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 15:28
15:27
Политика
Буш-младший признался, что слабо разбирается в международных делах
15:26
Общество
Кличко поздравил украинцев с Новым годом с помощью мультфильма со своим участием
15:26
Экономика
Экспортные поставки алтайского меда увеличились в два раза
15:24
Весь мир
Захарова осудила Запад за вмешательство в дела Мали: имеют право самостоятельно выбирать партнеров
15:22
Общество
Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
15:19
Экономика
Британские бары несут серьезные потери из-за штамма «Омикрон»
15:17
Общество
Комтранс Петербурга снова перенес открытие вестибюля станции «Технологический институт — 1»
15:16
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 74,5 миллиона россиян
15:15
Происшествия
В Иваново подростки напали на полицейских и обокрали служебную машину
15:14
Общество
Тысячи учеников в Подмосковье приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Битвы за Москву
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Цех по выпуску европродукции открыли в исправительной колонии Пермского края

Общество
Цех по выпуску европродукции открыли в исправительной колонии Пермского края
vk.com  /  пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Пермь, 30 декабря. В исправительной колонии в Прикамье появился цех по выпуску европродукции. ИК №12 расположена в поселке Широковский Губахинского района.

В ГУФСИН России по пермскому краю ФАН рассказали, что в помещении установлено современное оборудование, которое позволяет выпускать продукцию в соответствии с европейским стандартом качества.

«Цех позволит выпускать доску блок-хаус, доску половую, «вагонка» и брусок клееный. Производство организовано с учетом требуемых мер техники безопасности и охраны труда», — уточнили в ведомстве.

Цех по выпуску европродукции открыли в исправительной колонии Пермского края
vk.com / пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю
Руководство колонии пояснило, что благодаря открытию нового цеха в ИК дополнительно создано 12 рабочих мест с возможностью увеличения до 24.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Министерство юстиции, ФСИН России, «Уралхим» и «Уралкалий» заключили договор о сотрудничестве. Документ предусматривает создание рабочих мест для людей, осужденных на принудительные работы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Цех по выпуску европродукции открыли в исправительной колонии Пермского края
пермский край колония производство заключенные цех
Комментировать