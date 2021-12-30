«За предотвращение многочисленных жертв»: в Перми подвели итоги премии «Человек года»

Пермь, 30 декабря. Жители Прикамья в четверг, 30 декабря, в прямом эфире «Эхо Перми» подвели итоги ежегодной премии «Человек года». «Политиком года» люди выбрали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «за позитивные изменения в региональной политике».

gorodperm.ru / Муниципальное образование город Пермь

Среди главных героев 2021 года граждане назвали офицеров ГИБДД Константина Калинина и Владимира Макарова «за предотвращение многочисленных жертв во время нападения на ПГНИУ».

Также были отмечены директор школы в поселке Сарс Октябрьского района Галина Зайцева и офицер полиции Александр Шехирев.

18 октября в поселке Сарс шестиклассник достал охотничье ружье из шкафа своего отца, принес его в школу и дважды выстрелил. Его смогла обезвредить директор, которая отвела ребенка в кабинет и успокоила.

15 октября полицейский из Добрянки Александр Шехирев остановил неуправляемую фуру, запрыгнув в нее прямо на ходу. Тем самым он предотвратил ДТП на оживленной федеральной трассе.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

В номинации «Культура» победу одержал актер, кинорежиссер, продюсер Антон Богданов. Слушатели отметили его за фильм «Нормальный только я» и работу над картиной «Иван Семенов».

В номинации «Общественная жизнь» победила активист Елена Германова «за победу в отстаивании горнозаводской ж/д ветки».

fc-amkar.org / ФК

В номинации «Спорт» «Человеком года-2021» по версии «Эхо Перми» стал президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков «за работу по восстановлению футбольной легенды».

Мэр Перми Алексей Демкин стал «Человеком года-2021» в номинации «Человек П-» — за очередной виток транспортной реформы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жителей столицы Прикамья традиционно спросили, какие события 2021 года они считают наиболее важными для города. Наиболее резонансным событием ожидаемо стала стрельба в государственном университете.