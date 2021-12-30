Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 13:57
13:53
Происшествия
Петербургский суд продлил блогеру Хованскому запрет определенных действий
13:53
Общество
Все очаги омикрон-штамма COVID-19 локализовали в России
13:51
Экономика
Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 15%
13:50
Политика
Путин обсудил с президентом Палестины Аббасом двустороннее взаимодействие
13:49
Общество
Попова назвала неизбежным появление штамма коронавируса «Омикрон» в России
13:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала о домогательствах в детстве
13:46
Политика
Захарова: власти Украины продолжают тотальную зачистку и репрессии против СМИ
13:46
Весь мир
Ливийский парламент заслушает на очередном заседании членов избиркома
13:46
Общество
Полицейского наградят медалью за спасение ребенка из ледяной воды в Липецке
13:45
Экономика
Банкир Авдокушина спрогнозировала стоимость кредитов в 2022 году для застройщиков жилья
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«За предотвращение многочисленных жертв»: в Перми подвели итоги премии «Человек года»

Общество
«За предотвращение многочисленных жертв»: в Перми подвели итоги премии «Человек года»
2gis.ru  /  Дом на Вознесенской, жилой комплекс

Пермь, 30 декабря. Жители Прикамья в четверг, 30 декабря, в прямом эфире «Эхо Перми» подвели итоги ежегодной премии «Человек года». «Политиком года» люди выбрали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «за позитивные изменения в региональной политике».

«За предотвращение многочисленных жертв»: в Перми подвели итоги премии «Человек года»
gorodperm.ru / Муниципальное образование город Пермь
Среди главных героев 2021 года граждане назвали офицеров ГИБДД Константина Калинина и Владимира Макарова «за предотвращение многочисленных жертв во время нападения на ПГНИУ».

Также были отмечены директор школы в поселке Сарс Октябрьского района Галина Зайцева и офицер полиции Александр Шехирев.

18 октября в поселке Сарс шестиклассник достал охотничье ружье из шкафа своего отца, принес его в школу и дважды выстрелил. Его смогла обезвредить директор, которая отвела ребенка в кабинет и успокоила.

15 октября полицейский из Добрянки Александр Шехирев остановил неуправляемую фуру, запрыгнув в нее прямо на ходу. Тем самым он предотвратил ДТП на оживленной федеральной трассе.

«За предотвращение многочисленных жертв»: в Перми подвели итоги премии «Человек года»
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков
В номинации «Культура» победу одержал актер, кинорежиссер, продюсер Антон Богданов. Слушатели отметили его за фильм «Нормальный только я» и работу над картиной «Иван Семенов».

В номинации «Общественная жизнь» победила активист Елена Германова «за победу в отстаивании горнозаводской ж/д ветки».

«За предотвращение многочисленных жертв»: в Перми подвели итоги премии «Человек года»
fc-amkar.org / ФК
В номинации «Спорт» «Человеком года-2021» по версии «Эхо Перми» стал президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков «за работу по восстановлению футбольной легенды».

Мэр Перми Алексей Демкин стал «Человеком года-2021» в номинации «Человек П-» — за очередной виток транспортной реформы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жителей столицы Прикамья традиционно спросили, какие события 2021 года они считают наиболее важными для города. Наиболее резонансным событием ожидаемо стала стрельба в государственном университете.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «За предотвращение многочисленных жертв»: в Перми подвели итоги премии «Человек года»
богданов пермский край человек года губернатор мэр футбольный клуб
Комментировать