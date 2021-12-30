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Пермяки назвали стрельбу в ПГНИУ важнейшим событием 2021 года

Общество
Пермяки назвали стрельбу в ПГНИУ важнейшим событием 2021 года
vk.com  /  Социологическое агентство СВОИ

Пермь, 30 декабря. Жителей столицы Прикамья традиционно спросили, какие события 2021 года они считают наиболее важными для города. Наиболее резонансным событием ожидаемо стала стрельба в государственном университете.

В сентябре трагедия в ПГНИУ унесла жизни шести человек. Это событие назвали 36,1% респондентов. Его одинаково часто упоминали представители всех социально-демографических групп.

25,8% опрошенных в числе значимых событий назвали возобновление движения электричек между станциями Пермь I и Пермь II. Приблизительно столько же людей самыми запоминающимися определили для себя меры по противодействию коронавирусу, как массовую вакцинацию, так и введение QR-кодов.

Лишь 19% респондентов назвали важным событием — повышение стоимости проезда в общественном транспорте, хотя недовольство среди пермяков было весьма ощутимым.

Среди запоминающихся культурно-развлекательных событий жители краевой столицы определили: открытие ТРК «Планета» — 17,6%, и победу сборной Пермского края в Высшей лиге КВН — 16,8%.

Реже других назывались: новогодние праздники в ледовом городке, День города и сентябрьские выборы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2022 году Прикамье ждет целый ряд крупных кинопроектов. В регионе три года подряд работает комиссия, чьей целью, помимо обеспечения бесперебойной работы отрасли, является организация полного комплекса услуг для кинокомпаний, которые снимают на территории Пермского края.

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выборы стрельба пермь университет электричка опрос коронавирус
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