Скрывавшегося на Кипре экс-председателя «Экопромбанка» будут судить в Перми

Пермь, 29 декабря. В Прикамье перед судом предстанет экс-председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк». Его обвиняют в растрате почти 250 млн рублей.

В 2013 году обвиняемый Андрей Т. заключил кредитный договор без обеспечения с подконтрольной организацией ООО «Рейс». Таким образом банку был причинен ущерб на сумму более 249 млн рублей.

«Кроме того, он вместе со своим заместителем в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату денег, вывели из состава обеспечения договора объекты недвижимости на сумму залога», — рассказали ФАН в краевой прокуратуре.

Затем обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, и по поручению Генпрокуратуры РФ был объявлен в международный розыск. Его обнаружили на территории Кипра в августе 2016 года. Туда направили запрос о выдаче, который был удовлетворен.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья будут судить предпринимателя, который причинил бюджету ущерб в 353 млн рублей.