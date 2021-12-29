Пять киностудий запланировали съемки фильмов и сериалов в Пермском крае в 2022 году

Пермь, 29 декабря. В 2022 году Прикамье ждет целый ряд крупных кинопроектов. В регионе три года подряд работает комиссия, чьей целью, помимо обеспечения бесперебойной работы отрасли, является организация полного комплекса услуг для кинокомпаний, которые снимают на территории Пермского края.

Проектный менеджер по развитию кинопроизводства в Прикамье Алена Семерикова-Волкова рассказала во время заседания Совета по культуре, что за 2021 год была выстроена работающая система по поддержке съемочного процесса.

«Агентство по подбору актеров занимается кастингами, подбором специалистов, наймом актеров массовых сцен. Прямо на площадке проходят бесплатные мастер-классы для стажеров», — пояснила Семерикова-Волкова.

В 2022 году «БАЗЕЛЕВС» планирует приступить к съемкам фильма «Лурия», «СТВ» запустит проект «По щучьему веленью», «Проспект Мира» будет снимать «Многотрудную жизнь Ивана Семенова. Продолжение» и «Мишка виновен». Также компания «ТРИ ИКС МЕДИА» заявила проекты «Невский 6», «Адмиралы района», «Шеф 6», «Великолепная пятерка», а кинокомпания «RG BROS STUDIO» готовится к съемке фильма «Аномальная зона».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев написал заявление об уходе с 10 января 2022 года. Причиной ухода стали разногласия с новым гендиректором учреждения Довлетом Анзароковым.