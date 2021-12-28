«Уралхим» и «Уралкалий» создадут рабочие места для осужденных

Пермь, 28 декабря. Министерство юстиции, ФСИН России, «Уралхим» и «Уралкалий» заключили договор о сотрудничестве. Документ предусматривает создание рабочих мест для людей, осужденных на принудительные работы.

Как сообщили ФАН в ФСИН России, совместный проект планируется реализовать в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года.

Соглашения предполагают создание мест для размещения и трудоустройства таких осужденных в Березниках и Соликамске Пермского края.

На данный момент более 180 тысяч человек имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы. В России создано 182 учреждения для исполнения наказаний в виде принудительных работ с возможностью размещения там более 15 тысяч осужденных.

«Ведомством организовано взаимодействие с бизнес-сообществом по открытию участков исправительных центров на базе объектов предприятий. На данный момент на объектах организаций 37 субъектов РФ создано 59 участков исправительных центров с возможностью размещения в них более 4,5 тысячи осужденных», — рассказал пресс-службе ФСИН генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.

Для более широкого назначения принудительных работ подготовлены изменения в законодательство, которые предусматривают установление единого срока наказания, отбытие которого необходимо для применения УДО.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мужчина, убивший беременную супругу и тестя в Перми, получил пожизненный срок.