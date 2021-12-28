Убил, угнал трактор, сбыл оружие: 15 лет строгого режима получил житель Прикамья

Пермь, 28 декабря. В Прикамье вынесен обвинительный приговор в отношении 54-летнего жителя Красновишерского района. Он признан виновным сразу по четырем статьям УК РФ — убийство, хищение, неправомерное завладение транспортным средством и незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Все преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения и в один день. 26 июня 2021 года в нежилом поселке Малый Щугор он выпивал вместе со своим знакомым. Между ними возникла ссора.

«Обвиняемый знал, что его приятель хранит незарегистрированное ружье. Дождался, когда знакомый уснет, взял оружие и выстрелил из него дважды. Мужчина скончался на месте», — напомнили в СУ СКР по Пермскому краю.

Затем преступник похитил ружье, доехал на угнанном им тракторе до поселка Вишерогорск и сбыл оружие местному жителю.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строго режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Пермского края грозился устроить взрыв в жилом доме. С его слов, врачи виновны в смерти матери.