В Перми будут судить предпринимателя, который причинил бюджету ущерб в 353 млн рублей

Пермь, 28 декабря. Прокуратура Прикамья предъявила обвинение по уголовному делу в отношении руководителя проектного офиса строительной организации. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет о строительстве нового зоопарка в Перми. Первая очередь стоимостью 1,83 млрд рублей планировалась к сдаче не позднее 15 марта 2018 года. Согласно мировому соглашению, которое в 2021 году заключили заказчик и генподрядчик АО «РЖДстрой», объект может быть достроен в 2023 году.

«По версии следствия, обвиняемый в составе организованной группы подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств. При этом работы фактически не исполнялись», — рассказали ФАН в краевой прокуратуре.

Бюджету Прикамья причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн рублей. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что порядка 210 миллиардов рублей может понадобиться на реализацию всех инфраструктурных проектов к 300-летию Перми.