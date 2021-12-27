Главный дирижер пермской оперы покидает театр, обвинив руководство в коммерциализации

Пермь, 27 декабря. Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев написал заявление об уходе с 10 января 2022 года. Причиной ухода стали разногласия с новым гендиректором учреждения Довлетом Анзароковым.

В интервью «Новому компаньону» дирижер рассказал, что при новом руководстве страдает музыкальная составляющая. При этом Абашев обвинил директора театра в чрезмерной коммерциализации репертуара.

Кроме этого, по информации издания, учреждение не продлит контракт и с главным режиссером Маратом Гацаловым. Правда, он продолжит сотрудничество с театром в новом качестве, а сама должность будет упразднена.

Сейчас рассматривается несколько кандидатур главного дирижера, и до конца сезона театр должен определиться.

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