«Аэрофлот» будет летать в праздники из Перми в Шереметьево трижды в день

Пермь, 27 декабря. «Аэрофлот» увеличил число рейсов из Перми в Шереметьево. Перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул летать из «Большого Савино» в Москву трижды в день.

Ранее авиакомпания выполняла перелеты два раза — утренний рейс вылетал в Шереметьево в 07:25, вечерний в 20:20. Сейчас добавили дневной рейс с вылетом из столицы Прикамья в 13:10. Это связано с увеличением спроса, рассказали ФАН в пресс-службе пермского аэропорта.

Частота полетов сохранится до 10 января 2022 года.

«За 11 месяцев 2021 года «Аэрофлот» по маршруту Москва — Пермь — Москва перевез 205 480 пассажиров. Это 11,5% общего пассажиропотока аэропорта Большое Савино», — отметили в пресс-службе.

Подробно ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте компании.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что порядка 210 миллиардов рублей понадобиться на реализацию всех инфраструктурных проектов к 300-летию Перми. Крупный юбилей столица Прикамья будет отмечать в 2023 году.