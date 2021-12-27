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На реализацию всех проектов к 300-летию Перми нужно 210 миллиардов рублей

Общество
На реализацию всех проектов к 300-летию Перми нужно 210 миллиардов рублей
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 27 декабря. Порядка 210 миллиардов рублей понадобиться на реализацию всех инфраструктурных проектов к 300-летию Перми. Крупный юбилей столица Прикамья будет отмечать в 2023 году.

В беседе с «Коммерсантъ» руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков напомнил, что ранее озвучивалась сумма 140 млрд рублей. Но она была актуальна на конец 2019 года.

«Стоимость выросла за счет включения в перечень проектов — инфекционной больницы, третьего моста через Каму, второй очереди реконструкции аэропорта. Кроме этого, ряд объектов подорожал из-за роста цен на строительные материалы и металл», — отметил Клепиков.

Города и край средства на финансирование проектов уже заложили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Прикамье получит 1 млрд рублей на строительство новой инфекционной больницы. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Пермский край.

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больница пермь мост юбилей проекты инфраструктура
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