«Поддержку от коллег ощущаю»: депутат от партии «Новые люди» о работе в пермской думе

Как выглядит пермская городская дума изнутри и как оценивать перспективы партии «Новые люди», в беседе с корреспондентом ФАН рассказал депутат VII созыва, представитель фракции «Новые люди», учредитель ООО «РТК «Новые Технологии» Алексей Овчинников.

— Алексей Александрович, для начала — Ваши первые впечатления от процесса и увиденного после?

— Когда стартовала предвыборная гонка, у меня было определенное и сложившиеся понимание о выборах — что это такое военизированное соревнование. Когда все закончилось, появилось опасение — а как вести себя дальше? Именно внутри думы. Но когда я первый раз там оказался, уже в качестве депутата, то сразу ощутил поддержку со стороны коллег. Встретили очень хорошо. То есть какими бы ни были отношения раньше, в период борьбы в партийной принадлежности, — выбор людей сделан, а значит, нужно работать этим составом.

— Вы упомянули про представления о процессе выборов и о людях, которые работают в думе. Вот эти представления «до» и «сейчас» — уже разные?

— Безусловно. Опыта не было. Было представление о работе чисто обывательское, что-то читал, в том числе много негатива. Сейчас появилось понимание, что ряд наказов граждан решать будет проще — это если мы говорим о городских проблемах. Здесь, я думаю, все реализуемо. Но я должен сказать, что когда углубляешься в вопросы — к примеру, как работает бюджет или что законодательство субъекта может противоречить федеральному — в этом ключе что-то изменить не так просто. Нужно обосновать, согласовать, найти в спланированном на три года бюджете средства. Когда ты находишься не во власти, ты абсолютно не понимаешь, насколько это непросто — условно, взять и влегкую построить дорогу или школу. Есть масса инициатив городских депутатов, очень хороших идей, которые сталкиваются с такими проблемами.

— А что реально удивило?

— Приятно удивило достаточно много контроля. Назовем его «защита от дурака». Проверяет контрольно-счетная палата, управление аналитики и экспертизы, прокуратура. И все они действительно следят за тем, чтобы бюджетные деньги не были потрачены впустую и чтобы все соответствовало региональному и федеральному законодательству.

vk.com / Алексей Овчинников

— Сложно. Правда, сложно. Я в принципе не представлял, что это, а тут еще и внешние факторы. Это при том, что у нас работала очень профессиональная команда. Изначально я выдвигался как одномандатник. Очень много времени занял этап сбора подписей. С одной стороны — это тяжело, с другой — я пообщался с таким количеством людей, о стольких проблемах услышал. Некоторые люди говорят, что придут на выборы, но в данный момент подпись не поставят. У некоторых просто нет желания общаться с кандидатом и с депутатом. Бывало так, что беседуешь с человеком, вроде все хорошо, а он тебе говорит, что сам из Березников, а тут квартиру снимает. Так что это достаточно сложный технологический и психологический процесс.

— Мы уже начали с Вами говорить о накопившемся негативе. Понимаю, что это не уровень городской думы, но вопрос по QR-кодам — ваше мнение?

— Действительно, это уровень федеральной власти. Вопрос о кодах в транспорте, например, направляли в законодательное собрание Пермского края. Партия «Новые люди» голосовала против. Заксобрание поддержало, но мы видим, что Госдума его пока развернула. Я сам привит, у меня есть QR-код.

Но что касается общественного транспорта, то здесь очень неоднозначное отношение. Это нужно хорошо продумать. Пока абсолютно непонятно, как это может действовать, чтобы не взбунтовались люди.

Первое — мне в детстве поставили все возможные прививки, у меня хороший иммунитет. Второе — уже сейчас, находясь в думе, я понимаю, что мнение отдельных граждан, что им хотят сделать хуже, оно ошибочно.

Реально случаются недоработки, спешка. К этому ситуации иногда подталкивают, но мы видим, что такие законы чаще всего не принимаются.

— Если мы вернемся к проблемам Перми, то реализация программ по городскому хозяйству на каком уровне? Вы сейчас уже можете оценить?

— Очень много обращений по благоустройству. Их всегда много — это и разбитые дороги возле домов, и детские и спортивные площадки, и отношения с управляющими компаниями. Я избрался по списку, у меня отсутствует, скажем так, рычаг, который есть у одномандатников, когда по депутатской программе они могут отремонтировать несколько дворов в год.

В бюджете Перми заложено достаточно денег на благоустройство. Нюансы есть. Чтобы благоустроить территорию дома, нужно чтобы жильцы провели собрание, проголосовали, составили и отправили заявку. И только тогда можно получить софинансирование. Часто домами занимаются УК, и организовать сам процесс они то ли не успевают, то ли не хотят — я не понимаю. Есть мысль сделать консультативный совет, который бы помогал как раз оформлять эти заявки. Пока думаем над этим.

instagram.com / Алексей Овчинников

— Наверное, нет. Людям нужен элементарный комфорт в месте, где они живут, работают, отдыхают. Есть личные просьбы, о которых я говорить не могу. Есть проблемы типа сосед тащит мусор в дом. Но в этом и состоит основная деятельность муниципального депутата — решение таких вот проблем.

— Отношение к муниципальным депутатам, доверие к ним — как с этим обстоят дела?

— Неоднозначное [отношение]. Многие говорят о том, что толку нет. Есть те, кто превозносит и суть, и возможности местного депутата. Нужность я чувствую через обращения граждан. Когда их не будет, тогда станет не по себе.

— Вы входите в состав рабочей группы по контролю за реализацией полномочий администрации Перми в сферах дорожной деятельности и благоустройства. Как сложились отношения с мэрией?

— Я вам расскажу историю. Наткнулся в соцсетях на пост про плохую уборку снега с улиц. И там приводили в пример Канаду — насколько там все по-другому. Я начал смотреть, сравнивать. И понял, что там есть такие же проблемы. Абсолютно. Та же категорийность дорог, та же ситуация со свалом снега на тротуары. Поэтому если вы меня спрашиваете про взаимодействие с администрацией с точки зрения «А готов ли я ее начать сразу критиковать?», то нет. Департаменты работают, контролируют. Сложный процесс. Вопросы есть, будем их решать.

— Но Вы встречаетесь регулярно?

— Да, в еженедельном режиме. Кстати, одно из преимуществ депутатства — можно легко записаться и попасть на прием к любому чиновнику. Причем, честно скажу, сколько раз был, всегда в приемных было много людей. Это, с одной стороны, говорит о том, что вопросов много, с другой — что городские власти открыты к диалогу и готовы решать проблемы жителей.

vk.com / Алексей Овчинников

Алексей Овчинников в 2008 году окончил факультет экономики и управления Уральского гуманитарного института по специальности «Экономист, бухгалтерский учет, анализ и аудит».

До 2012 года был волонтером пермской региональной благотворительной общественной организации «Солнечный круг». С 2013 года по настоящее время является председателем Фонда поддержки семьи, детства и настоящего пионерского лагеря «Задорный».

С 2011 года — индивидуальный предприниматель, учредитель и управляющий ООО «РТК «Новые Технологии».

В настоящий момент Овчинников — заместитель председателя комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами пермской городской думы. Входит в состав комитета по экономическому развитию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что еще один дебютант пермской гордумы Даниил Морозов считает, что для привлечения и сохранения интересной и перспективной молодежи нужно оживлять город, украшать и делать его интересным.