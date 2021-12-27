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Оставил связанную на морозе: в Прикамье возле мусорных баков нашли тело женщины

Происшествия
Оставил связанную на морозе: в Прикамье возле мусорных баков нашли тело женщины
piqsels.com  /  CC0

Пермь, 27 декабря. В Прикамье найдено тело связанной женщина. Страшную находку обнаружил возле мусорных баков в Чайковском местный житель.

В МВД по пермскому краю пока информацию не комментируют. Но 15-летняя дочь погибшей рассказала URA.RU, что ей позвонил сосед и сказал, что «мама найдена мертвой».

«Знаю, что в пятницу, 24 декабря, она пришла за паспортом к своему знакомому, с которым раньше жила. Он ее избил, а ночью связанной оставил на улице возле мусорных баков»,  — предположила девушка.

Причиной расправы, по ее словам, могла стать ревность. Они проживали вместе, но после того, как сожитель избил женщину, она ушла. Молодая девушка пояснила, что ранее подозреваемый, который задержан, освободился из мест лишения свободы только в 2021 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Пермского края грозился устроить взрыв в жилом доме. С его слов, врачи виновны в смерти матери.

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убийство пермский край полиция мусор родственники
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