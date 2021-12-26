Миков: благодаря Лиханову пермские санатории получили оборудование на 2,5 млн рублей

Пермь, 26 декабря. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков выразил соболезнования по поводу смерти писателя, сценариста Альберта Лиханова. Глава «Фонда защиты детей» скончался на 87-м году жизни.

«С прискорбием принял весть об уходе из земной жизни Альберта Анатольевича Лиханова. К сожалению, мне не представилось возможным встретиться лично и поговорить с ним. Мы его ждали в Перми, он готовился приехать в этом году», — написал краевой омбудсмен.

Миков уточнил, что Лиханов помог через Российский детский фонд пермским детям – успел подписать документы, и перед Новым годом прикамские санатории для тубинфицированных детей получили новое оборудование для релаксации, развития, занятий физкультурой на 2,5 млн рублей.

«Альберт Анатольевич, сам человек с непростым детством, всю свою жизнь посвятил детям. Он создал Советский детский фонд и организовывал в нашей истории небывалые телемарафоны. От благотворительных средств, собранных на них, детские дома России получали автобусы, мебель, игрушки и т. д.» — напомнил Миков.

Уполномоченный подчеркнул, что Лиханов первый кто открыл российскому обществу глаза на бич современности — сиротство.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким писателя.