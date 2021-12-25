Пермские ученые придумали, как избежать выхода техники из строя в Арктике

Пермь, 25 декабря. Прикамские ученые разработали метод, который поможет избежать изнашивания деталей и выхода техники из строя при экстремально низких температурах. Как пояснили ФАН в пермском политехническом университете, Арктика и северные территории РФ активно осваиваются, но осадки и отсутствие технической инфраструктуры затрудняют работу машин.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Из-за температурных деформаций детали машин изнашиваются. Это может происходить в том числе потому, что отдельные элементы гидравлических систем расположены далеко от основных частей, которые подогревает двигатель», — говорит ученый.

Аспирант кафедры «Автомобили и технологические машины» Ильнур Шаякбаров говорит, что в арктической зоне большое количество снега и льда усложняет работу и техобслуживание транспорта. Поэтому важно обеспечивать надежность систем и агрегатов.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Эти способы не всегда действуют эффективно. Жидкость неравномерно нагревает внутренние элементы. Детали расширяются с разной скоростью. Это называют «тепловым ударом». Мы предложили проложить дополнительную магистраль, связывающая бак и гидроцилиндр или мотор», — поясняет профессор пермского политеха Константин Пугин.

Для прогревания системы рабочую жидкость сначала прогоняют по малому кругу. Чтобы снизить влияние низких температур, ее подогревают с помощью специальных устройств.

Разработка, считают ученые, будет полезна для применения в арктической зоне и других экстремальных климатических условиях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые предложили уникальный способ переработки пластика. С помощью него можно получать дизельное топливо и сырье для нефтехимии.