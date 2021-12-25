Пермский край получит дополнительное финансирование после визита Михаила Мишустина

Пермь, 25 декабря. Прикамье получит 1 млрд рублей на строительство новой инфекционной больницы. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Пермский край
Клинику на 230 коек планируется возвести к 2023 году.
200 млн рублей на обновление оборудования, необходимого для оказания высокотехнологичной помощи новорожденным, выделят Пермскому перинатальному центру.
Так студенты смогут проходить практику и стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».
Кроме этого правительство РФ выделит финансирование на завершение расселения аварийного жилья в Березниках.
Ранее в беседе с ФАН депутат Пермской городской думы объяснил, что для привлечения и сохранения перспективной молодежи нужно оживлять столицу Прикамья, украшать и делать ее интересным.