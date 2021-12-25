Пермский край получит дополнительное финансирование после визита Михаила Мишустина

Пермь, 25 декабря. Прикамье получит 1 млрд рублей на строительство новой инфекционной больницы. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Пермский край

Клинику на 230 коек планируется возвести к 2023 году.

200 млн рублей на обновление оборудования, необходимого для оказания высокотехнологичной помощи новорожденным, выделят Пермскому перинатальному центру.

Так студенты смогут проходить практику и стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

При поддержке правительства отреставрируют Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря. Сейчас там располагается Пермская государственная художественная галерея. Регион получит 1,75 млрд рублей для строительства нового здания к 2023 году.

Кроме этого правительство РФ выделит финансирование на завершение расселения аварийного жилья в Березниках.

Ранее в беседе с ФАН депутат Пермской городской думы объяснил, что для привлечения и сохранения перспективной молодежи нужно оживлять столицу Прикамья, украшать и делать ее интересным.