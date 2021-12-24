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Забросал заготовками: в Прикамье пожилой мужчина нанес травмы инвалиду

Происшествия
Забросал заготовками: в Прикамье пожилой мужчина нанес травмы инвалиду
pixabay.com  / 

Пермь, 24 декабря. Пожилого жителя Ильинска Прикамья будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, «совершенное с применением предметов, используемых в качестве  оружия». 66-летний мужчина нанес серьезные травмы инвалиду.

В ГУ МВД России по Пермскому краю ФАН пояснили, что во время застолья произошел семейный конфликт между сыном хозяйки квартиры, у которого первая группа инвалидности, и ее сожителем.

«Обвиняемый нанес оппоненту ему множественные удары по голове и груди. Женщина стала защищать сына своим телом. Тогда сожитель начал бросать в них стеклянные банки с домашними заготовками, намеренно целясь в голову», — рассказали в ведомстве.

В итоге в них прилетело более 25 «консервов». Полученные сыном травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Мать пострадала меньше.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жительницу Добрянки признали виновной в совершении пяти преступлений. Все они связаны с угрозами убийством в отношении следователя.

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пермь уголовное дело инвалиды травмы пожилой мужчина
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