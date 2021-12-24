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Очередной университет эвакуировали в Перми из-за угроз взрыва

Происшествия
Очередной университет эвакуировали в Перми из-за угроз взрыва
psu.ru  /  Пермский университет

Пермь, 24 декабря. Очередная эвакуация проходит в учебном заведении столицы Прикамья. На этот раз в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

В Telegram-канале вуза написано, что после анонимного звонка эвакуированы все, кто находился в учебном корпусе №4.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края ФАН пояснили, что в оперативные дежурные службы города поступило сообщение об угрозе взрыва в колледже профессионального образования при ПГНИУ.

«Правоохранительными органами приняты меры для обеспечения общественной безопасности, проводится проверка достоверности сообщения, устанавливается его автор», — рассказали в ведомстве.

Там же напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 20 декабря эвакуация проводилась в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.

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