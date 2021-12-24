Глава Перми объяснил лидерство строительной компании, которую он возглавлял

Пермь, 24 декабря. Глава Перми Алексей Демкин объяснил многолетние лидерство АО «ПЗСП» в строительной отрасли города. Он возглавлял компанию до своего назначения мэром в конце 2020 года.

Демкин уверен, что злопыхателям проще приписать успехи такой успешной компании как ПЗСП на счет бывшего руководителя.

«Переубедить их нельзя, я не обращаю на них внимания», — сказал он в беседе с «Коммерсантъ-Прикамье».

С нынешним директором застройщика — своим братом Евгением — глава Перми за год общался всего несколько раз исключительно по рабочим вопросам. По словам, Алексея Демкина, Евгений Николаевич полностью самостоятелен в избрании стратегии развития предприятия. Это характерная черта семьи.

«Мой отец, Николай Иванович, много дал мне в жизни самостоятельности, когда я еще работал на ПЗСП. Было дано направление, но управлял предприятием сам и только своевременно докладывал о результатах», — отметил глава Перми.

По итогам 2021 года по объему строящегося жилья ПЗСП занимает первое место в Прикамье. В стадии строительства у компании находится более 181 тысяч кв. м жилья.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что действия руководства завода «Машиностроитель», отстранившего от работы часть сотрудников за отказ пройти вакцинацию, признаны законными.