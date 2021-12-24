Депутат Морозов: в Перми есть все условия для получения образования и старта бизнеса

Для привлечения и сохранения интересной и перспективной молодежи нужно оживлять город, украшать и делать его интересным. Это касается и развития культуры и спорта, и внутреннего туризма.

Людям нужно чем-то заниматься в своем городе, чем-то гордиться, пояснил свою позицию по поводу развития столицы Прикамья депутат Пермской городской думы VII созыва Даниил Морозов.

— Вы впервые избраны депутатом гордумы. Какие впечатления от начала работы и от прошедших выборов?

С форматом я знаком давно и многих депутатов знаю не первый год. С кем-то знаком по бизнесу, с некоторыми уже сотрудничал в Молодежном парламенте, в котором я с 2013 года был сначала зампредседателя, а затем председателем комитета. У меня есть опыт прошлой кампании 2016 года, когда я шел как одномандатник. Тогда объем работы был проделан огромный, хотя я буквально за два месяца до самих выборов принял решение баллотироваться. Мы с командой в сжатые сроки провели порядка 50 встреч по своему округу. Благодаря этому я познакомился с населением и активистами. В этот раз шел по спискам. Не скажу, что работы было меньше, она была просто немного другой.

Что касается самих выборов. Конечно, свой оттенок наложила пандемия. Чувствовалось, что люди устали от постоянных переживаний. Любому из нас тяжело находиться долго в состоянии неопределенности и вынужденных ограничений. Поэтому, конечно, приходилось учитывать накопившийся негатив. Кроме того, не надо забывать, что выборы снова проходили на все три уровня власти. Людям, не погруженным глубоко в политику, было непросто разобраться: кто и куда идет. Интерес к кандидатам в Госдуму, на мой взгляд, был более выражен. К муниципальным выборам внимания, возможно, было чуть меньше. Хотя именно депутаты городской думы занимаются первостепенными для жителей задачами. Замечу, что меньше людей стало выходить на дворовые встречи, если сравнивать с 2016 годом. На это есть уже упоминавшаяся объективная причина — неблагоприятная эпидемобстановка. Иногда складывалось впечатление некоторого перенасыщения — три уровня власти, и каждая хочет вытянуть людей на диалог — от этого всем тяжело. Погода тоже внесла свои коррективы: в этом году лето было прекрасным. А в 2016-м — наоборот, и люди оставались в городе и приходили.

— Вопросы люди те же задают, что и пять лет назад?

В целом да. За несколько месяцев работы депутатом я уже провел приемы граждан, пообщался с двумя десятками заявителей. Огромное количество вопросов по управляющим компаниям, капремонту, включению домов в федеральную программу. При этом мы видим, что облик города в преддверии 300-летнего юбилея стремительно меняется: создаются новые объекты, общественные территории приводятся в порядок, благоустраиваются дворы, строятся дороги и т. д. Но вопросы действительно остаются. Тут играет роль и человеческий фактор, поскольку одно и то же у разных людей может вызывать разные эмоции. Сложно угодить каждому, но задача власти — в том числе находить этот баланс интересов.

из личного архива / Даниил Морозов

Это нормально. Не всегда у жителей выстроены отношения с управляющей компанией или администрацией, зато есть позитивный опыт общения с депутатом, к нему и идут. Приведу пример — проблема уборки мусора на одной из территорий Мотовилихинского района. Подрядчик добросовестно вывозит контейнеры, но мусор вокруг остается. А его уборка уже входит в обязанность администрации. Людям, по большому счету, без разницы, чья это зона ответственности. Им важна чистота на конкретной площадке. Поэтому спрашивают. И таких ситуаций достаточно много.

— А взаимосвязь со всеми структурами налажена?

Да, этот процесс запущен. Депутатская деятельность априори предполагает выстраивание сотрудничества с разными структурами и органами власти. Отмечу, что все достаточно быстро реагируют. Сейчас в помощь жителям существует много различных сервисов, типа «Управляем вместе». Нередко ко мне поступает информация, начинаешь разбираться, а адресанты уже в курсе, уже исправляют.

— Какие задачи перед собой ставите?

Первоочередная — качественно представлять интересы пермяков в думе. Я, наряду с большинством коллег, заинтересован в том, чтобы мой родной город процветал, людям в нем было комфортно жить, а бизнес получал должную поддержку. Вторая задача — сделать свою деятельность максимально открытой. Мы с командой стараемся активно вести, например, соцсети. Разработали сайт приемной депутата, его можно найти в любом поисковике. Там размещается вся информация о моей деятельности, а жители могут оставить обращение и записаться на личный или онлайн-прием.

из личного архива / Даниил Морозов

— Сети разные, конечно. Например, «ВКонтакте» — площадка, где больше общения именно с жителями района, с реальными избирателями. Приходят сообщения о конкретных проблемах дома, двора и т. д. В Facebook — другая история. Там обычно разворачивается дискуссия на общегородские темы. В этой сети присутствие тоже полезно: немало интересных мыслей, правильных вопросов в комментариях. Депутату нужно уметь учитывать мнения разных людей, даже если они идут вразрез с собственной позицией. Я честно стараюсь учитывать.

— Миграционный отток из Пермского края в первом полугодии 2021 года снова вырос. Что можно сделать, чтобы самые активные и перспективные специалисты, в том числе иногородние, оставались в Перми?

— Население, качество нашего кадрового потенциала — ключевой ресурс любой развивающейся территории. К сожалению, да, сейчас часть молодежи уезжает в Москву и другие крупные города, потому что там есть среда для роста. Но Пермь — не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Существует общемировая тенденция укрупнения городских агломераций. Всегда будет отток населения в более крупные города — так же, как прирост за счет жителей сельских местностей. Соглашусь, нам отчасти сложно конкурировать со столицей размером зарплат и вариативностью профессионального роста. Но это индивидуальный выбор. Я, например, считаю, что можно добиться успеха в родном городе. И здесь достаточно для этого ресурсов.

— Вы сами закончили школу с золотой медалью, хороший вуз и никуда не уехали, хотя возможности, наверное, были?

— У меня была возможность поступить в любой университет страны без вступительных экзаменов. Но уже тогда были мысли о создании своего бизнеса именно в Перми. И я решил пойти в Высшую школу экономики, параллельно организовав свою консалтинговую компанию. Я был уверен, что в Перми у меня больше возможностей для развития себя и своего дела. Сейчас, по прошествии времени, я считаю, что сделал правильный выбор.

— Чем мы все-таки богаты и привлекательны?

— В Перми есть все условия для получения превосходного образования, как технической направленности, так и гуманитарной, экономической. Мне кажется, нам нужно активнее продвигать наши вузы, говорить о качестве нашего высшего образования, делать обучение в регионе престижным. Здесь концентрация промышленности: огромный производственный и научно-исследовательский кластер с приличным уровнем зарплат. У нас созданы условия для реализации себя в спорте и творчестве.

При этом нужно уже сегодня в части приобретения жилья предложить интересные варианты и условия. Знаю, что пользуется популярностью госпрограмма «Молодая семья», но она рассчитана только до 2025 года. Вижу необходимость усилить работу по созданию комфортной социальной среды и досуговой инфраструктуры: поликлиники, детские сады, школы, спортивные объекты, парки — все это совокупно сделает наш город привлекательнее.

из личного архива / Даниил Морозов

— Да, свой первый бизнес я начал в 2005 году и пережил два кризиса. Поэтому на своем опыте могу сказать, что самая главная трудность, с которой может столкнуться бизнес, — это именно кризис, который может за считанные месяцы из прибыльного предприятия сделать банкрота. Поэтому важно стараться диверсифицировать бизнес и быть готовым к трансформациям. Но, на мой взгляд, сейчас экономика намного стабильней, и предпосылок для серьезных потрясений нет.

— Помощь государства сегодня ощутима вместе с развитием технологий?

— В начале 2000-х, когда я только стартовал в бизнесе, ничего такого не было. Я имею ввиду, подобной поддержки со стороны государства. Открыться сейчас стало проще. А если мы говорим про реализацию, то сегодня столько различных площадок, маркетплейсов. Магазин свой открывать не нужно — в том виде, как мы привыкли. Производи и продавай. Даже если у тебя есть просто идея, сейчас можно воспользоваться услугами бизнес-инкубаторов, где помогут ее доработать.

Плюс, конечно, сегодня для МСП существуют льготные кредиты и пониженные налоговые ставки, гранты и субсидии. Серьезным толчком для малого бизнеса является создание в регионе крупных промышленных комплексов, как правило, они не только формируют новые рабочие места, но и создают вокруг себя множество бизнесов-спутников, оказывающих сопутствующие услуги. Это все про Пермский край.

Недавно в Прикамье был принят законопроект, позволяющий впервые открывшимся в 2022 году ИП пользоваться льготной налоговой ставкой на УСН (1% c доходов, либо 5% с доходов — расходы на первый год — Прим. ФАН). Надеюсь, что это не только подтолкнет местных сомневающихся жителей открыть свое дело, но и привлечет бизнес из других регионов.

Даниил Морозов — 35 лет. Выпускник Гимназии №17 с золотой медалью. Получил образование по специальности «Финансы и кредит» в Высшей школе экономики, затем — диплом магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.

С 2005 года — управляющий партнер в «ЭКСО Девелопмент». Член партии «Единая Россия». Депутат Пермской городской думы VII созыва.