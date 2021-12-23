Запуск сети пятого поколения был протестирован на «СИБУРе» в Прикамье

Пермь, 23 декабря. Первая в Прикамье пилотная сеть пятого поколения (5G) была протестирована на «СИБУР-Химпроме». Запуск состоялся в рамках соглашения между ПАО «МТС» и правительством Пермского края.

Новая сеть поможет ускорить цифровую трансформацию предприятия. По сравнению с 4G она обладает большей емкостью сети, что позволит сократить количество мониторингового оборудования и издержки на построение инфраструктуры.

«Формат технологических частных сетей стандарта LTE и 5G открывает для нас возможности в цифровизации производства. Сейчас нам остается отследить тот результат, который она принесет», – рассказал пресс-службе администрации губернатора Пермского края гендиректор АО «СИБУР-Химпром» Данил Рассказов.

IТ-инфраструктура включает в себя камеры видеонаблюдения и дроны с интегрированной системой видеоаналитики, которые предназначены для беспилотной диспетчеризации высотных, труднодоступных промышленных объектов.

Директор филиала ПАО «МТС» в Прикамье Оксана Кайгородова пояснила, что в запущенной сети пиковая скорость скачивания данных достигает 1,3 Гбит/с. Это в 10 раз больше, чем в мобильных сетях предыдущего поколения и действующих городских сетях Wi-Fi.

«Сеть позволит выстроить эффективные бизнес-процессы на новом уровне. Повысится конкурентоспособность нашей продукции — на российском и мировом уровне. Сетями нового поколения скоро будут покрыты крупные промышленные предприятия региона», — рассказал министр информационного развития региона Петр Шиловских.

На данный момент сеть 5G появилась в Пермском крае, Красноярске, Санкт-Петербурге и Москве. В будущем базовые станции распространятся по всей России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые предложили уникальный способ переработки пластика. С помощью него можно получать дизельное топливо и сырье для нефтехимии.