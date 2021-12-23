Пермский спасатель первым пришел на помощь детям в ДТП под Ярославлем

Пермь, 23 декабря. Серьезное ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего юных спортсменов, произошло в среду, 22 декабря, в Ярославской области. Ребята ехали на соревнования в Подмосковье.

У лесовоза прямо на дороге оторвался прицеп с бревнами. Его выбросило на «встречку». Водитель микроавтобуса резко повернул в сторону, чтобы избежать столкновения, и машина упала набок.

Председатель высшего совета Российского союза спасателей, пермяк Алексей Дударев ехал по трассе на автомобиле. Он остановил машину, вызвал службу 112 и побежал к месту аварии.

Федеральное агентство новостей /

Дударев вспомнил в беседе с журналистами, что один из тренеров вылез из люка на крыше автобуса. Они вместе начали вытаскивать детей наружу. Ребята были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому обошлось ссадинами и ушибами.

Последним достали водителя со сломанными руками и ребрами. Пока ждали скорую помощь, Дударев посадил его в свой автомобиль, чтобы контролировать состояние.

В итоге у пятерых детей диагностировали сотрясение мозга. К вечеру их всех отпустили по домам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту столкновения автобуса с юными спортсменами и грузовика в Ярославской области.