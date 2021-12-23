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После звонка на телефон доверия об избиениях ребенка в Перми возбудили уголовное дело

Происшествия
После звонка на телефон доверия об избиениях ребенка в Перми возбудили уголовное дело
pxhere.com  / 

Пермь, 23 декабря. В Прикамье возбуждено уголовное дело после обращения жительницы на телефон доверия. 21 декабря она позвонила и сообщила, что ее муж систематически избивает их несовершеннолетнего сына.

В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что с марта 2021 года отец наносил побои 13-летнему сыну. 20 декабря пьяный подозреваемый снова избил мальчика. С многочисленными травмами ребенка пришлось госпитализировать.

«Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжается проведение комплекса следственных действий», — пояснили в региональном Следственном комитете.

В ведомстве напомнили, что круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками, через которые можно подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что угрожавшая следователю убийством жительница Прикамья проведет год в тюрьме.

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