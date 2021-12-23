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Отстранение от работы непривитых сотрудников пермского завода признано законным

Общество
Отстранение от работы непривитых сотрудников пермского завода признано законным
2gis.ru  /  Машиностроитель, машиностроительный завод, Новозвягинская ул

Пермь, 23 декабря. Действия руководства завода «Машиностроитель», отстранившего от работы часть сотрудников за отказ пройти вакцинацию, признаны законными. Об этом URA.ru сообщили в прокуратуре региона.

По результатам проверки несоответствий приказа гендиректора АО «Пермский завод «Машиностроитель» об исполнении постановления Главного санитарного врача по Прикамью и указа губернатора Пермского края требованиям действующего законодательства не установлено.

Проверки Государственной инспекция труда и Роспотребнадзора сейчас продолжаются.

2 декабря около 100 работников «Машиностроителя» не были пропущены на территорию завода. Их отстранили без сохранения зарплаты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 95% сотрудников на заводе «Машиностроитель» привиты, и речи об увольнении невакцинированных работников не идет.

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пермь завод прокуратура увольнение вакцинация
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