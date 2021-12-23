Отстранение от работы непривитых сотрудников пермского завода признано законным

Пермь, 23 декабря. Действия руководства завода «Машиностроитель», отстранившего от работы часть сотрудников за отказ пройти вакцинацию, признаны законными. Об этом URA.ru сообщили в прокуратуре региона.



По результатам проверки несоответствий приказа гендиректора АО «Пермский завод «Машиностроитель» об исполнении постановления Главного санитарного врача по Прикамью и указа губернатора Пермского края требованиям действующего законодательства не установлено.

Проверки Государственной инспекция труда и Роспотребнадзора сейчас продолжаются.

2 декабря около 100 работников «Машиностроителя» не были пропущены на территорию завода. Их отстранили без сохранения зарплаты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 95% сотрудников на заводе «Машиностроитель» привиты, и речи об увольнении невакцинированных работников не идет.