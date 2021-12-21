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Угрожавшая следователю убийством жительница Прикамья проведет год в тюрьме

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 20:56
Происшествия
Угрожавшая следователю убийством жительница Прикамья проведет год в тюрьме
pixabay.com  / 

Пермь, 21 декабря. В столице Прикамья вынесен приговор в отношении жительницы Добрянки. В региональном Следственном комитете пояснили, что ранее она уже неоднократно была судима.

Ее признали виновной в совершении пяти преступлений. Все они связаны с угрозами убийством в отношении следователя.

«Весной 2021 года осужденная была сильно недовольна, что ее сына привлекли к уголовной ответственности. Во время проведения следственных действий она неоднократно говорила, что убьет следователя», — рассказали в СК по Пермскому краю. 

В ведомстве уточнили, что в один из дней пьяная мать вооружилась кухонным ножом, спрятала его в рукаве одежды и пришла в зал судебных заседаний. Там рассматривали ходатайство следователя о продлении в отношении ее сына меры пресечения. Прямо перед судом женщина сообщила прокурору о намерении убить следователя и достала нож.

В итоге суда назначил жительницы Добрянки наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Пермском крае суд вынес приговор по делу 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки.

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суд нож пермь угрозы следователи
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