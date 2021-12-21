Пермские химики нашли способ получить из полимерных отходов дизельное топливо

Пермь, 21 декабря. Прикамские ученые предложили уникальный способ переработки пластика. С помощью него можно получать дизельное топливо и сырье для нефтехимии.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН пояснили, что данная технология сможет стать альтернативой сжиганию.

«Количество материалов их пластика ежегодно растет. Полимеры занимают лидирующие места в составе ТБО. Они крайне опасны для окружающей среды. Период разложения — от 100 до 500 лет», — напомнили в вузе.

Кандидат химических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Александр Чудинов рассказал ФАН, что сегодня полимерные отходы, которые не подлежат переработке, сжигают или подвергают захоронению. Такие способы утилизации приводят к образованию парниковых газов.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Сейчас на нефтеперерабатывающих предприятиях используют установки каталитического крекинга для получения высокооктанового бензина и газойля. При этом процессе тяжелые молекулы углеводородов нагреваются и распадаются на легкие. Мы предложили добавлять к этому сырью пластиковые отходы, — объяснил Чудинов. — Исследовав свойства полученного раствора, мы установили, что отходы можно вводить и в сырье».

При этом более половины общего объема полимеров составляют полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Результаты экспериментов показали, что полиэтилен можно переработать практически без снижения эффективности процесса. Разработка может быть полезна для внедрения на предприятиях нефтеперерабатывающей сферы, уверены ученые.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на премии учителям по итогам учебного года из бюджета Прикамья выделено 100 млн рублей.