Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 20:47
20:47
Политика
Политолог Городненко назвал недействительным договор России и США по Аляске
20:46
Происшествия
Угрожавшую следователю убийством жительницу Прикамья осудили
20:46
Происшествия
Российские военные получили травмы при сходе лавины в Южной Осетии
20:45
Общество
Как сделать школьное питание качественным и вкусным, обсудили на презентации книги Алексея Барабанщикова
20:44
Весь мир
Неудачи Франции на Черном континенте стали причиной провала африканского турне Макрона
20:42
Общество
Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева
20:41
Армия
19FortyFive: советский Т-34 могли заменить настоящим «супертанком»
20:39
Весь мир
Членов дипломатических миссий обяжут проходить дактилоскопию по прибытии в Россию
20:39
Весь мир
Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов
20:36
Армия
Генерал Липовой объяснил, почему провокация американцев в Донбассе станет последней операцией НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пермские химики нашли способ получить из полимерных отходов дизельное топливо

Технологии
Пермские химики нашли способ получить из полимерных отходов дизельное топливо
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 21 декабря. Прикамские ученые предложили уникальный способ переработки пластика. С помощью него можно получать дизельное топливо и сырье для нефтехимии.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) ФАН пояснили, что данная технология сможет стать альтернативой сжиганию.

«Количество материалов их пластика ежегодно растет. Полимеры занимают лидирующие места в составе ТБО. Они крайне опасны для окружающей среды. Период разложения — от 100 до 500 лет», — напомнили в вузе.

Кандидат химических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Александр Чудинов рассказал ФАН, что сегодня полимерные отходы, которые не подлежат переработке, сжигают или подвергают захоронению. Такие способы утилизации приводят к образованию парниковых газов.

Пермские химики нашли способ получить из полимерных отходов дизельное топливо
pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
При этом более половины общего объема полимеров составляют полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ).

«Сейчас на нефтеперерабатывающих предприятиях используют установки каталитического крекинга для получения высокооктанового бензина и газойля. При этом процессе тяжелые молекулы углеводородов нагреваются и распадаются на легкие. Мы предложили добавлять к этому сырью пластиковые отходы, — объяснил Чудинов. — Исследовав свойства полученного раствора, мы установили, что отходы можно вводить и в сырье».

Результаты экспериментов показали, что полиэтилен можно переработать практически без снижения эффективности процесса. Разработка может быть полезна для внедрения на предприятиях нефтеперерабатывающей сферы, уверены ученые.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на премии учителям по итогам учебного года из бюджета Прикамья выделено 100 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Пермские химики нашли способ получить из полимерных отходов дизельное топливо
ученые пермь топливо дизель политехнический университет полимеры
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать