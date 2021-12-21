Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 10:06
10:05
Шоу-бизнес
Григорий Лепс впервые прокомментировал развод с женой после 20 лет брака
10:04
Происшествия
В Петербурге приезжие похитили и избивали мужчину ради 30 тыс. рублей
10:03
Общество
Температуру отопления домов в Москве подняли до максимума из-за холодов
09:57
Происшествия
Двух мертвых женщин нашли на месте пожара в Ачинске
09:55
Происшествия
Шестилетняя девочка спасла из горящего дома двухлетнего брата в Прикамье
09:53
Политика
Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать с Украины после обвинения в госизмене
09:50
Армия
Пентагон: ВВС США продолжат операции в небе над Черным морем
09:47
Происшествия
Военный эксперт Леонков указал на политические цели Запада против России в деле MH17
09:47
Происшествия
Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья
09:46
Происшествия
Командующего внутренними войсками МВД Киргизии задержали за растрату 400 тыс. долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья

Происшествия
Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья
ru.freepik.com  / 

Пермь, 21 декабря. Житель Прикамья получил реальный небольшой срок за неуплату штрафа за нежелание носить медицинскую маску. До этого он привлекался к административной ответственности.

В Карагае Пермского края мужчина регулярно ходил в местный продуктовый магазин без маски. Несколько раз его предупреждали. Потом привлекли к административной ответственности за «повторное невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Правонарушителю назначили штраф — 15 тысяч рублей. Но в установленный законом срок мужчина штраф не погасил.

Как пояснили ФАН в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, за уклонение от исполнения административного наказания в отношении должника был составлен протокол. А суд, рассмотрев материалы дела, назначил наказание в виде шести суток ареста.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Пермском крае суд вынес приговор по делу 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки. 

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья
суд арест пермский край штраф маски
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать