Реальный срок за неуплату штрафа из-за нежелания носить маску получил житель Прикамья

Пермь, 21 декабря. Житель Прикамья получил реальный небольшой срок за неуплату штрафа за нежелание носить медицинскую маску. До этого он привлекался к административной ответственности.

В Карагае Пермского края мужчина регулярно ходил в местный продуктовый магазин без маски. Несколько раз его предупреждали. Потом привлекли к административной ответственности за «повторное невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Правонарушителю назначили штраф — 15 тысяч рублей. Но в установленный законом срок мужчина штраф не погасил.

Как пояснили ФАН в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, за уклонение от исполнения административного наказания в отношении должника был составлен протокол. А суд, рассмотрев материалы дела, назначил наказание в виде шести суток ареста.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Пермском крае суд вынес приговор по делу 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки.