Более 200 человек в четырех регионах РФ стали жертвами группы лжеэлектриков

Пермь, 21 декабря. Полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы лжеэлектриков. Оперативниками Пермского края, Удмуртии, Калининградской и Свердловской областей задержаны 14 человек, которых подозревают в мошенничестве под видом предоставления услуг по техобслуживанию электросистем.

Схему разработал житель Березников Прикамья. Деятельность велась от имени организации по установке и замене электрооборудования сразу в четырех крупных городах.

В одном из офисов компании были организованы ежедневные тренинги для сотрудников, где их обучали методам обмана, стилю и манерам общения и инсценировали различные ситуации.

«В другом офисе располагался кол-центр. Отсюда совершался массовый обзвон пенсионеров, которых уведомляли о необходимости проведения плановой проверки электрооборудования в их квартирах. Затем был выезд на дом к пожилым людям. С помощью портативного прибора они замеряли уровень напряжения в розетках, после чего сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и настаивали на замене оборудования», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

После этого аферисты рекомендовали приобрести у них все необходимое оборудование якобы по минимальным ценам. К примеру, автоматический выключатель стоимостью около 500 рублей навязывали за 15 тысяч.

По оперативным данным, число потерпевших может превышать 200 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье судом не установлены признаки самообороны в действиях жителя Губахи. Но, несмотря на то, что ранее он уже был судим, его оставили на свободе.