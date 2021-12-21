Маленький аэропорт и добрые люди: что говорят иностранные студенты о Перми

Встретить группу иностранных студентов в Перми — теперь явление абсолютно нормальное, хотя еще лет десять назад могли быть и косые взгляды, и колкие словечки за спиной. Об этом говорят сами учащиеся вузов — собеседники ФАН.

На данный момент в столице Прикамья учатся более 3,5 тысячи иностранцев из 56 стран мира, в том числе из Индии, Китая, Марокко, Ирака, Казахстана, Египта, Таджикистана и других стран. Для сравнения: 3 года назад в регионе насчитывалось 737 иностранных студентов.

Коменданты пермских общежитий вспоминают, что в 2010 году они впервые столкнулись с учащимися из других стран.

«У нас помещения не очень были подготовлены для приема иностранцев, и в конце 2011 года было принято решение выбрать несколько блоков и отремонтировать их. Русских студентов пришлось расселять по другим общежитиям. Потом университет получил статус национального. И вот тогда начался достаточно серьезный поток», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН одна из комендантов.

Быстро сориентировались

Первопроходцами, например, в государственном университете стали представители Китая, затем Афганистана и Ирака. Сотрудники вспоминают, что им пришлось быстро сориентироваться, поскольку они оказались один на один с иностранными студентами, а как вести себя, на каком языке общаться — не представляли.

«В какие-то моменты, помню, наши уборщицы домой их возили к себе, приглашали на котлеты. Досуга как такового у них организовано не было. Они предоставлены были сами себе. И это небезопасно тогда было. Случались и неприятные [инциденты]. И было принято решение селить их всех на территории кампуса», — рассказывают собеседники ФАН.

Например, общежитие №8, которое находится прямо на территории ПНИПУ и где в свое время располагалось немало аудиторий и профилакторий, полностью переоборудовали по назначению.

из личного архива /

«Так, в университете я поняла красоту известной песни «Подмосковные вечера». Она пробудила во мне интерес к русской культуре и русской жизни, желание познакомиться с ними ближе. И родители поддержали решение уехать за границу, — поясняет ФАН Хэ Тинтин. — В то время у моего университета и ПГУ был проект обмена и сотрудничества. Поэтому на третьем курсе я поступила сюда за свой счет по обмену».

Аспирант филологического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ)в 2012 году поступила в Шаньдунский женский университет. Во время учебы в Китае освоила русский язык. Девушка вспоминает, что преподаватель как мог помогал студентам понять глубину культуры и произведений русской литературы.

Раньше приезжие были намного ответственнее, говорят коменданты общежитий. Это связано с тем, что в Пермь — возможно, временно — перестала ездить Европа. Да, китайские студенты организованны, а вот большинство представителей Ближнего Востока и Африки — любители местные правила нарушать.

Касается это в первую очередь быта. Собеседники агентства вспоминают случаи, когда студенты готовили еду без сковородки, на открытом огне, или выбрасывали мусорные пакеты из форточек, не говоря уже о курении на территории общежития. Европейские студенты, в частности приехавшие по обмену из Оксфорда, себе такого не позволяли. Причем коренных британцев в тех группах было всего несколько человек.

Несмотря на пандемию

Свою роль в отсутствии на сегодняшний момент представителей Старого Света сыграла и пандемия коронавируса. 13 декабря 2021 года министерство здравоохранения Пермского края объявило о создании отделения обсервации на 40 мест на базе городской больницы №4. Туда направляют граждан, прибывающих из стран, где есть случаи выявления штамма «Омикрон».

В крупнейших университетах Прикамья ФАН рассказали, что в ближайшее время студенты из тех регионов вряд ли приедут, но ситуация может быстро меняться. Все вузы в состоянии создать необходимые условия, в том числе для нахождения на самоизоляции.

Пока студентов из государств, где выявили новый штамм, не так много: это граждане ЮАР и Зимбабве. Им рекомендовано либо продолжить обучение дистанционно на родине, если они в момент вспышки были там, либо не покидать Россию в новогодние каникулы.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Очно-заочный образовательный формат сохранится на три-четыре месяца. При этом в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ), в котором учатся более 1 тысячи иностранных студентов, на месте уже половина, а в Пермском политехе (ПНИПУ) из 650 человек приехала лишь малая часть. Более 500 человек должны прибыть в столицу Прикамья в течение полугода.

Ясир Тикрити вспоминает, что, когда он 6 лет назад приехал в Пермь из Ирака учится на химическом факультете, ему не досталось места на первом этаже общежития, где жили все арабы. Молодого человека поселил на третьем к русским и китайцам.

«Месяц приблизительно мне понадобился, чтобы начать понимать и даже немного общаться на русском. И мы довольно хорошо стали друг друга понимать во всем. И сегодня есть те, кто уже закончил университет, но мы продолжаем поддерживать связь с удовольствием», — рассказал ФАН Ясир.

В течение полутора лет молодой человек учил язык, в том числе с помощью специального восьмимесячного курса. Сегодня он общается достаточно свободно, хотя и говорит, что падежи для него, как и для любого иностранца, — это почти непостижимая вещь.

«На самом деле проблем в общении сегодня с ребятами с Ближнего Востока почти нет. Они действительно шумные, не признают авторитетов, при этом абсолютно не мстительные, даже когда на них накричишь — они улыбнутся и продолжат нормально общаться. Была в свое время проблема с молитвами — их абсолютно не смущало ни место, ни количество народа. Это могло произойти и в аудитории, и в коридоре. Русским студентам это, конечно, поначалу не нравилось. Постепенно их убедили в том, что делать это все-таки нужно в своих комнатах или комнатах отдыха», — говорят собеседники ФАН.

Студенческое братство

Случаев условной вербовки со стороны иностранцев коменданты общежитий не помнят. Корану, действительно, пытались учить, но сотрудники правоохранительных органов некоторые случаи проверяют. Пока нарушений не было выявлено или об этом не знают. И вообще, за последние 5 лет ни одного иностранного студента не выселили из общежития.

Конечно, есть и не очень приятные случаи. Так, уроженец Африки, учившийся в фармакадемии, начал распространять на территории Перми наркотические вещества. В конце мая суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Но такие случаи единичны.

По словам самих ребят, большинство из них максимально втянуты в студенческую жизнь. Это касается участия в различных конкурсах, научных конференциях, совместных путешествий по Пермскому краю, тематических вечеринок, в том числе на территории общежитий, и так далее.

«Я за 6 лет, может быть, лишь раз столкнулся с тем, что мне бы сказали: «О, нерусский». Или: «О, да ты араб», — поясняет Ясир Тикрити. — Все относятся хорошо. Самое главное для иностранца — вести себя хорошо и не наглеть. Вы же хотите, чтобы и в вашей стране уважали ваши обычаи, традиции. Так и здесь. Уважай других — и тебя будут уважать. Иначе проблемы будут, это естественно».

psu.ru / Пермский государственный университет (ПГНИУ)

8 декабря представители ПНИПУ приняли участие во втором городском Фестивале национальных культур, который был посвящен становлению и современному развитию студенческих землячеств академических мигрантов и их участию в жизни Перми.

Завершилось мероприятие концертом «Пермь многонациональная», где учащиеся факультета иностранных студентов политеха и слушатели подготовительного отделения университета из Ирака, Таджикистана и Сомали представили творческие номера.

«Мы хотели показать людям наш традиционный танец дхаанто. Выступили в народных костюмах, которые привезли из Сомали. Интересно было посмотреть и номера участников из других стран, познакомиться с их культурой. Больше всего меня впечатлила узбекская народная песня», — рассказал пресс-службе ПНИПУ студент второго курса горно-нефтяного факультета Али Ботан.

9 декабря восемь иностранцев с биологического факультета ПГНИУ закончили обучение по программе профессиональной переподготовки и получили допобразование с присвоением квалификации «Учитель основного и среднего общего образования».

В вузе пояснили, что все студенты защитили свои выпускные работы на отлично. А полученная квалификация даст им возможность проводить занятия в школах.

Что дальше?

Вот и Хэ Тинтин после получения образования в пермском университете планирует поступить в китайский вуз на должность преподавателя. И за это она очень благодарна России и столице Прикамья.

«Я почувствовала другую культурную атмосферу и тепло русского народа. Студенческая жизнь в ПГНИУ дала возможность ближе познакомиться с русской культурой. В Перми я впервые попробовала настоящий квас, это вкусно. У меня появились русские друзья. Летом мы были в кемпинге на природе. Вместе жарили барбекю, ходили в баню, купались, чувствовали всю красоту природы», — говорит Тинтин.

Будущий фармацевт Ясир Тикрити поясняет, что планирует вернуться в Ирак, поскольку людей этой профессии в стране не хватает. Плюс там он действительно сможет неплохо зарабатывать. На начальном этапе — порядка 700–800 долларов в месяц.

из личного архива /

«У Перми и моего родного города много общего: оба промышленные, и у обоих есть река, и форма двух городов на карте выглядит похожей. У меня есть друг, который учится здесь в университете, и он порекомендовал мне именно Пермь, — говорит Ли Шуан. — На самом деле влияние Советского Союза на северо-восток Китая огромно. Это даже сказалось на нашем языке — многие слова на нашем диалекте транслитерированы с русского. Мой дедушка был представителем китайских инженеров и дважды ездил учиться в Москву. Так что я любил Россию с детства. И мой дедушка часто рассказывал мне историю своей жизни в вашей стране».

А вотиз Шэньяна в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что с развитием транспорта и укреплением дружбы между Россией и Китаем он планирует часто путешествовать между странами. Он признается, что опыт учебы в Перми изменил его жизнь.

На вопрос о первых впечатлениях Ли отвечает, что ими стал маленький аэропорт (старый Большое Савино) и очень добрые люди. Еще удивили вареники с вишней и пюре. В Китае пельмени — это либо мясная (рыбная), либо овощная начинка. По словам молодого человека, вареник с вишней для него — то же самое, что предложить пиццу с ананасом итальянцу.

Ли говорит, что для китайских студентов русский язык невероятно труден. А вот учиться в России несложно. В университете «добрые учителя», плюс очень активно помогают русские студенты.

«Не очень удачный опыт был, когда стали заселять по принципу «два иностранца, один русский». Тогда было подобие бунта, в том числе со стороны родителей, — вспоминают коменданты. — Потом поговорили все вместе с управлением, которое в вузе занимается внеучебной работой и распределением мест, и все. Это нормально, поскольку если мы хотим научить иностранца русскому языку, быту, то должно быть по-другому. И сейчас проблема эта исчезла».

В начале ноября 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о создании в Прикамье Центра иностранных студентов для повышения привлекательности получения образования в регионе. Задачей учреждения станет помощь в социальной адаптации, решении текущих вопросов, связанных с обустройством в регионе, и так далее.

По информации краевого министерства образования, центр начнет работу в начале 2022 года. В штат войдут психолог, юрист, координатор международных связей и программ. А главное — будут привлекаться иностранные студенты, которые не первый год живут в Перми.