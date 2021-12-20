Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 15:48
15:45
Экономика
Путин на встрече с главой ПСБ призвал «подставить плечо» оборонной промышленности
15:45
Происшествия
Бывшего и.о. мэра Рязани Карабасова приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о растрате
15:42
Армия
Двое украинских военных подорвались на мине у линии фронта в Донбассе
15:41
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после падения студента с высотки в Калининграде
15:41
Общество
Кардиолог Чернушенко рекомендовала больше двигаться для профилактики тромбоза легких
15:40
Происшествия
Грузовик протаранил военный конвой с американскими солдатами в Баварии
15:40
Общество
Квиддич переименуют из-за «трансфобии» Джоан Роулинг
15:39
Общество
В Татарстане спасатели вытащили провалившихся на снегоходе под лед рыбаков
15:33
Экономика
Владимир Путин поручил кабмину утвердить программу развития виноделия в России
15:32
Общество
В Тамбове медики спасли жизнь проглотившей магнитные шарики девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пермский край премирует учителей на 100 миллионов рублей в 2021 году

Общество
Пермский край премирует учителей на 100 миллионов рублей в 2021 году
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 20 декабря. На премии учителям по итогам учебного года из бюджета Прикамья выделено 100 млн рублей. Поощрениями отметят педагогов, которые подготовили высокобалльников по ЕГЭ, победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, учителей школ из ТОП-100.

За качественную подготовку 355 выпускников к ЕГЭ будут награждены педагоги 107 школ Пермского края. Лидерами здесь являются школа №10 Чайковского округа и пермская гимназия № 11 — по 13 человек.

«40 учителей получат до 150 тыс. рублей за подготовку победителей, призеров и участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников», — уточнили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

Там пояснили, что каждый год меняются критерии отбора школ в ТОП-100. Тем самым исключаются ситуации, когда учреждения специально подстраиваются под показатели и не выходят за рамки рейтинга.

«В этом году мы сделали акцент на дополнительном образовании, взаимодействии с родительской общественностью. При оценке также учитывали участие школьников в общественных движениях и объединениях, в том числе патриотических», — прокомментировала критерии министр образования региона Раиса Кассина.

В ТОП-20 средних «статусных» школ попала гимназия №1 Краснокамского округа и школа дизайна «Точка», школа №12 и «Петролеум+» из Перми.

Стимулирующие выплаты также получат 15 школ, на базе которых в рамках нацпроекта «Образование», открылись центры «Точки роста» и школьный технопарк «Кванториум». Кроме того, премии получит коллектив школы для детей с ОВЗ в Лысьве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители двух микрорайонов столицы Прикамья записали видеообращение генпрокурору РФ и полпреду президента в ПФО.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пермский край премирует учителей на 100 миллионов рублей в 2021 году
учителя пермский край образование егэ премии подготовка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать