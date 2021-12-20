Пермский край премирует учителей на 100 миллионов рублей в 2021 году

Пермь, 20 декабря. На премии учителям по итогам учебного года из бюджета Прикамья выделено 100 млн рублей. Поощрениями отметят педагогов, которые подготовили высокобалльников по ЕГЭ, победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, учителей школ из ТОП-100.

За качественную подготовку 355 выпускников к ЕГЭ будут награждены педагоги 107 школ Пермского края. Лидерами здесь являются школа №10 Чайковского округа и пермская гимназия № 11 — по 13 человек.

«40 учителей получат до 150 тыс. рублей за подготовку победителей, призеров и участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников», — уточнили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

Там пояснили, что каждый год меняются критерии отбора школ в ТОП-100. Тем самым исключаются ситуации, когда учреждения специально подстраиваются под показатели и не выходят за рамки рейтинга.

«В этом году мы сделали акцент на дополнительном образовании, взаимодействии с родительской общественностью. При оценке также учитывали участие школьников в общественных движениях и объединениях, в том числе патриотических», — прокомментировала критерии министр образования региона Раиса Кассина.

В ТОП-20 средних «статусных» школ попала гимназия №1 Краснокамского округа и школа дизайна «Точка», школа №12 и «Петролеум+» из Перми.

Стимулирующие выплаты также получат 15 школ, на базе которых в рамках нацпроекта «Образование», открылись центры «Точки роста» и школьный технопарк «Кванториум». Кроме того, премии получит коллектив школы для детей с ОВЗ в Лысьве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители двух микрорайонов столицы Прикамья записали видеообращение генпрокурору РФ и полпреду президента в ПФО.