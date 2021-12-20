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Пермский политех оцеплен после угрозы взрыва

Происшествия
Пермский политех оцеплен после угрозы взрыва
vk.com  /  Анна Микова

Пермь, 20 декабря. В столице Прикамья оцепили национальный исследовательский политехнический университет. Информация стала поступать в соцсети и Telegram-каналы от студентов вуза.

В министерстве территориальной безопасности ФАН рассказали, что по анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве правоохранительными органами проводится проверка.

На место выехали оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала. Угрозы людям нет.

В свою очередь, несколько источников говорят, что звонки поступали в деканат гуманитарного факультета ПНИПУ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 20 сентября студент с огнестрельным оружием в руках проник в здание ПГНИУ и начал беспорядочную стрельбу.

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Все новости / Происшествия / Пермский политех оцеплен после угрозы взрыва
пермь минирование студенты правоохранители оцепление политехнический университет
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