Пермский политех оцеплен после угрозы взрыва

Пермь, 20 декабря. В столице Прикамья оцепили национальный исследовательский политехнический университет. Информация стала поступать в соцсети и Telegram-каналы от студентов вуза.

В министерстве территориальной безопасности ФАН рассказали, что по анонимному сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве правоохранительными органами проводится проверка.

На место выехали оперативные службы, организована эвакуация студентов и персонала. Угрозы людям нет.

В свою очередь, несколько источников говорят, что звонки поступали в деканат гуманитарного факультета ПНИПУ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 20 сентября студент с огнестрельным оружием в руках проник в здание ПГНИУ и начал беспорядочную стрельбу.