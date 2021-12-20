Пермяки попросили Генпрокурора и полпреда президента спасти лес от застройки

Пермь, 20 декабря. Жители двух микрорайонов столицы Прикамья записали видеообращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.
Повод — предполагаемая застройка леса и сохранение статуса муниципальной территории на ул. Пирожкова в Кировском районе под размещение образовательных учреждений и перевода лесного массива под парк.
«Отдавать под застройку большой и чуть ли не единственный микрорайоне Водники муниципальный участок — это значит лишать будущего наш жилой район, ставить крест на его комплексном развитии», — говорится в заявлении.
Жители подчеркивают, что согласно Генплану Перми в проводимой градостроительной политике должны быть учтены и сбалансированы разные аспекты развития районов.
«В нашем же случае активно застраивающиеся микрорайоны не обеспечены в должной мере социальной инфраструктурой, также имеется нехватка общественных пространств и рекреационных зон в виде парков, скверов, благоустроенной набережной», — подчеркивают горожане.
«По контракту срок сдачи объекта — весна 2022 года, но строительные работы ведутся с опережением. Закончены отделочные работы в 44 будущих классах, смонтирована сантехника и электроприборы, идет установка и подключение оборудования», — написал губернатор.
Здание на 1100 мест должно решить проблему переполненности классов в микрорайонах Судозаводский и Водники.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что обсерватор на 40 коек открыли в Пермском крае для пациентов, у которых выявят новый штамм коронавируса «Омикрон».