Пермяки попросили Генпрокурора и полпреда президента спасти лес от застройки

Пермь, 20 декабря. Жители двух микрорайонов столицы Прикамья записали видеообращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.

Повод — предполагаемая застройка леса и сохранение статуса муниципальной территории на ул. Пирожкова в Кировском районе под размещение образовательных учреждений и перевода лесного массива под парк.

«Отдавать под застройку большой и чуть ли не единственный микрорайоне Водники муниципальный участок — это значит лишать будущего наш жилой район, ставить крест на его комплексном развитии», — говорится в заявлении.

Жители подчеркивают, что согласно Генплану Перми в проводимой градостроительной политике должны быть учтены и сбалансированы разные аспекты развития районов.

«В нашем же случае активно застраивающиеся микрорайоны не обеспечены в должной мере социальной инфраструктурой, также имеется нехватка общественных пространств и рекреационных зон в виде парков, скверов, благоустроенной набережной», — подчеркивают горожане.

vk.com / Дмитрий Махонин

«По контракту срок сдачи объекта — весна 2022 года, но строительные работы ведутся с опережением. Закончены отделочные работы в 44 будущих классах, смонтирована сантехника и электроприборы, идет установка и подключение оборудования», — написал губернатор.

При этом 16 декабря глава Прикамья Дмитрий Махонин на своей страничке в соцсети рассказал, что с начала года в Перми открыто пять школ. Еще четыре находятся на завершающих стадиях строительства. Среди них и новый корпус химико-технологической школы «СинТез» в Кировском районе.

Здание на 1100 мест должно решить проблему переполненности классов в микрорайонах Судозаводский и Водники.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что обсерватор на 40 коек открыли в Пермском крае для пациентов, у которых выявят новый штамм коронавируса «Омикрон».