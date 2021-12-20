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Раненного в шею и сломавшего ногу обидчику гвоздодером прикамца осудили условно

Происшествия
Раненного в шею и сломавшего ногу обидчику гвоздодером прикамца осудили условно
Федеральное агентство происшествий  /  Виктор Сухоруков

Пермь, 20 декабря. В Прикамье судом не установлены признаки самообороны в действиях жителя Губахи. Но, несмотря на то, что ранее он уже был судим, его оставили на свободе.

Молодой человек гостил у мужа сестры, где присутствовал еще один их знакомый. Когда обвиняемый задремал, тот воткнул ему в шею шило и сбежал из дома.

Просунувшись от сильной боли, раненный мужчина узнал, кто это сделал, сел на мотоцикл и поехал за ним. Когда настиг, нанес ему не менее одного удара металлическим гвоздодером по голени, сообщили СМИ в пресс-службе суда.

В результате мужчина сломал обидчику левую большеберцовую кость. Медики оценили вред здоровью как тяжкий.

Во время судебного заседания обидчик и одновременно пострадавший вину признал и раскаялся. При этом показания он давать не стал, сославшись на Конституцию. В итоге был наказан двумя годами условно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что двое друзей в Прикамье играли в шахматы. Между ними произошла ссора, из-за которой один из мужчин зарезал своего оппонента.

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