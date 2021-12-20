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Пьяный шахматист в Полазне зарезал своего оппонента

Происшествия
Пьяный шахматист в Полазне зарезал своего оппонента
Невские Новости

Полазна, 20 декабря. Двое друзей в Полазне играли в шахматы и выпивали. Однако в какой-то момент между ними произошла ссора, из-за которой один из мужчин зарезал своего оппонента.

Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. По данным правоохранителей, подозреваемый нанес два удара своему приятелю, после чего тот скончался, не приходя в сознание. Следственные мероприятия затянулись из-за сложности расследования. В итоге было допрошено 40 человек, а материалы уголовного дела составили шесть томов.

«Расследование уголовного дела представляло особую сложность, в связи с частичным сокрытием обвиняемым следов преступления, а также орудия его совершения, изменения им ранее данных показаний и выдвижении версии о причинении смерти потерпевшему в состоянии необходимой обороны», – сообщили в СКР по Пермскому краю.

Недавно в Ромодановском районе Мордовии пьяный мужчина с ножом накинулся на своих собутыльников. В результате нападения один человек скончался от колото-резаных ран.

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убийство нож шахматы полазна
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