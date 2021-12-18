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Жительница Перми вовремя вызвала спасателей и предотвратила попадание рыбака в полынью

Общество
Жительница Перми вовремя вызвала спасателей и предотвратила попадание рыбака в полынью
vk.com  /  4 отряд ФПС по Республике Карелия

Пермь, 18 декабря. Женщина спасла рыбака, не выходя из своей квартиры. Она вызвала спасателей, увидев у полыньи двух пьяных мужчин.

Инцидент произошел на реке Мулянке. Жительница дома № 244 по Шоссе Космонавтов увидела двух рыбаков на льду из окна своей квартиры.

По ее словам, мужчины вели себя странно. Один из них полз по берегу, а потом внезапно перестал двигаться, второй шатался и падал на льду. Опасность происходящего была в том, что неподалеку была полынья, куда рисковали угодить рыбаки.

Сотрудники МЧС оперативно приехали по вызову женщины и эвакуировали со льда лежащего без сознания мужчину. Второго они не обнаружили.

Похожий инцидент произошел ранее в Татарстане, сообщал телеканал «360». Рыбачившему на льду Камы мужчине стало плохо. Его коллеги позвонили спасателям, которые в это время находились на водоеме на судне на воздушной подушке.

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