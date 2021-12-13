Первый обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом открыли в Перми

Пермь, 13 декабря. Обсерватор на 40 коек открыли в Пермском крае для пациентов, у которых выявят новый штамм коронавируса «Омикрон».

Отделение открылось при клинической больнице №4. Сейчас в крае отправляют на обязательный двухнедельный карантин тех, кто недавно вернулся из Ботсваны, Зимбабве, Королевства Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватинии, ЮАР.

Появление и распространение новой мутации коронавируса «Омикрон» может усугубить ситуацию с COVID-19 в России. Об этом ранее предупредила вице-премьер России Татьяна Голикова.