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Первый обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом открыли в Перми

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 23:22
Общество
Первый обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом открыли в Перми
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Пермь, 13 декабря. Обсерватор на 40 коек открыли в Пермском крае для пациентов, у которых выявят новый штамм коронавируса «Омикрон».

Отделение открылось при клинической больнице №4. Сейчас в крае отправляют на обязательный двухнедельный карантин тех, кто недавно вернулся из Ботсваны, Зимбабве, Королевства Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватинии, ЮАР.

Появление и распространение новой мутации коронавируса «Омикрон» может усугубить ситуацию с COVID-19 в России. Об этом ранее предупредила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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коронавирус обсерватор омикрон
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