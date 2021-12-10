Аэропорт Перми временно закрыли из-за обильного снегопада

Пермь, 10 декабря. Аэропорт Перми закрыли для приема и выпуска самолетов из-за обильного снегопада, воздушные суда перенаправляются на запасной аэродром.

В пятницу, 10 декабря, в аэропорту задержан вылет пяти воздушных судов в Москву, Сочи, Петербург и Минеральные воды. На запасной аэродром в Екатеринбург направили самолет авиакомпании «Россия», следовавший в Пермь из Петербурга. Свердловская и Пермская транспортные прокуратуры контролируют оказание услуг для пассажиров представителями авиакомпаний.

В минувшую среду, 8 декабря, Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) уже ограничивал прием самолетов в связи с сильным снегопадом. Тогда прибывающие самолеты также перенаправлялись в аэропорт Екатеринбурга.