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Аэропорт Перми временно закрыли из-за обильного снегопада

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 08:17
Общество
Аэропорт Перми временно закрыли из-за обильного снегопада
wikipedia.org  /  Oleg Abarnikov / CC BY-SA 4.0

Пермь, 10 декабря. Аэропорт Перми закрыли для приема и выпуска самолетов из-за обильного снегопада, воздушные суда перенаправляются на запасной аэродром.

В пятницу, 10 декабря, в аэропорту задержан вылет пяти воздушных судов в Москву, Сочи, Петербург и Минеральные воды. На запасной аэродром в Екатеринбург направили самолет авиакомпании «Россия», следовавший в Пермь из Петербурга. Свердловская и Пермская транспортные прокуратуры контролируют оказание услуг для пассажиров представителями авиакомпаний.

В минувшую среду, 8 декабря, Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) уже ограничивал прием самолетов в связи с сильным снегопадом. Тогда прибывающие самолеты также перенаправлялись в аэропорт Екатеринбурга.

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