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Мишустину и федеральным министрам показали главные проекты к 300-летию Перми
Общество
Мишустину и федеральным министрам показали главные проекты к 300-летию Перми
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Накануне, 9 декабря, столицу Прикамья посетил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с ним объекты социальной, культурной и производственной сфер региона объехали вице-премьер Юрий Борисов, министр культуры Ольга Любимова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов.

Михаилу Мишустину презентовали проект строительства новых корпусов Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Большинство зданий учреждения были построены в конце XIX — начале XX века. Текущее состояние корпусов не соответствует современным нормам и потребностям.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал Михаилу Мишустину, что новая больница рассчитана на 232 койки, в современных корпусах разместятся диагностическое и лечебное отделения.

Проектно-сметная документация первого этапа уже находится на проверке в госэкспертизе, второй этап проекта сейчас в разработке.

«Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Частично проект обеспечен финансированием, но для завершения всех работ в срок необходимо в том числе федеральное софинансирование в размере 1 млрд рублей», — сообщил Махонин.

Также председатель Правительства РФ посетил краевой перинатальный центр. В 2022 году из федерального бюджета на современное оборудование для учреждения направят порядка 200 млн рублей.

«Думаю, мы совместными усилиями все сделаем для того, чтобы эта замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла, наконец, оказывать на высоком уровне услуги», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что территория в центре Перми, где сейчас находятся устаревшие корпуса, должна быть перепрофилирована под нужды расположенной рядом краевой клинической больницы.

В Прикамье более 90% медработников вакцинированы от COVID-19. Это отметил и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Это среди разных групп самая большая на сегодняшний день когорта вакцинированных людей. Они прекрасно понимают, что это такое, сталкиваясь с этим каждый день», — отметил министр.

При этом в Пермском крае уже были выявлены случаи подделок сертификатов о вакцинации. Мурашко заявил, что подобные правонарушения должны пресекаться.

«Это системная работа. Медработники не должны допускать подобных вещей. И что еще очень важно, что сами пациенты, идущие на такие шаги, сами того не ведая, создают для себя колоссальный риск», — глава Минздрава РФ.

Совместными усилиями: что увидели в Перми Михаил Мишустин и федеральные министры
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края
Далее Михаил Мишустин отправился в Пермскую художественную галерею. Это самый крупный из региональных художественных музеев России. Площади Спасо-Преображенского кафедрального собора, где располагается галерея, позволяют экспонировать не более 1,5% от общего фонда. Директор музея Юлия Тавризян провела для гостей региона экскурсию и представила макет реализуемого проекта нового здания учреждения. Его планируется открыть в 2023 году. Общая площадь превысит 20 тысяч кв. м, что в семь раз больше существующей.

Глава Прикамья поблагодарил председателя Правительства РФ за решение о выделении 1,75 млрд рублей на строительство объекта.

«С учетом удорожания строительных материалов стоимость проекта выросла до 5,2 млрд рублей. Помимо этого, средства необходимы для функционального наполнения здания. Таким образом, с учетом всех затрат, на объект требуется 6,4 млрд рублей», — сказал Дмитрий Махонин.

Мишустин одобрил представленный проект и поручил профильным ведомствам проработать вопрос его дальнейшей реализации.

«Если посмотреть на количество экспонатов, великолепных картин, предметов искусства — их 60 тысяч, — это, конечно, потрясающе, поэтому я хочу поблагодарить коллектив, который много лет поддерживал в таком достойном состоянии замечательные предметы старины и вещи, которые помогают нам не только вспомнить нашу великую историю, но и традиции», — отметил премьер.

Совместными усилиями: что увидели в Перми Михаил Мишустин и федеральные министры
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края
В конце дня Михаил Мишустин провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным. Председатель Правительства РФ отметил предприятия АО «ОДК-Пермские моторы», входящего в госкорпорацию «Ростех».

«Мы сегодня многое успели посмотреть — сборочное производство двигателей для МС-21 и всей линейки: ПД-8, ПД-14, ПД-35. На совещании с ведущими конструкторами обсудили проекты в области авиационного двигателестроения, в том числе говорили о том, как обеспечить все наши отечественные самолеты классными двигателями», — сказал Мишустин.

Глава Правительства РФ поручил губернатору лично проконтролировать переезд галереи во временное помещение, чтобы уже в апреле 2022 года в освобожденном пространстве Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялась первая служба.

Также Мишустин обратил внимание на необходимость завершения в кратчайшие сроки переселения жителей Березников, дома которых признаны непригодными для жилья из-за техногенной аварии. Все мероприятия должны быть завершены уже в 2022 году.

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Все новости / Общество / Мишустину и федеральным министрам показали главные проекты к 300-летию Перми
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