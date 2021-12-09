Пермские ученые нашли способ получить электроэнергию из автомобильных шин

Пермь, 9 декабря. Прикамские ученые нашли способ переработки ненужных автомобильных шин и получения энергии. Как пояснили ФАН в пермском политехническом университете, газы при сжигании отходов помогут очистить молекулярные «сита» в специальной установке.
Новая технология снизит расходы на электроэнергию и сократит загрязнение окружающей среды.
«Из общего объема шин по всему миру пока перерабатывают только треть. Наша технология направлена не только на переработку, но и на экономию электрической и тепловой энергии», — рассказал пресс-службе ПНИПУ один из разработчиков Олег Грубер.
В вузе поясняют, что утилизация автомобильных шин с помощью традиционных методов требует высоких затрат электричества. Поэтому экологи пермского политеха предложили способ переработки резины, при котором отходы термически обрабатывают при температурах порядка 500C°.
«Негорючие компоненты и углекислый газ, которые образуются в результате процесса, мы нейтрализовали на спецустановке. В нее входят фильтры, заполненные синтетическим цеолитом и модифицированным природным морденитом, которые выполняют роль молекулярного «сита». Они поглощают вредные вещества, и в окружающую среду поступает только безопасный газ», — пояснила научный руководитель разработчика, доктор технических наук Ирина Глушанкова.
Электрическую и тепловую энергии можно получать с помощью установок, тип которых выбирают исходя из нужд предприятий.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые получили новое антибактериальное соединение. Дезинфектант сможет эффективно бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам.