Пермские общественники выступили против нового закона «О такси»

Пермь, 9 декабря. Заксобрание Прикамья в январе рассмотрит проект о внесении изменений в региональный закон «О такси». В общественном совете по развитию такси считают, что с новыми поправками перевозчикам будет выгоднее работать нелегально.

Документ предполагает введение новых правил оформления автомобилей. Все работающие легально машины должны быть окрашены в белый цвет.

«Также на всю боковую поверхность наносится специальная красно-белая оклейка из элементов в виде квадратов. Высота наклейки должна составлять от 15 до 25 см, — рассказали ФАН в минтрансе Пермского края. — Пассажиры будут видеть, что за ними прибыл автомобиль перевозчика, работающего легально, что говорит о качестве и безопасности услуги».

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Предполагается и ряд преференций для таксистов. Планируется, что они смогут беспрепятственно въезжать в зону посадки и высадки пассажиров на территории перед ж/д вокзалом, бесплатно пользоваться парковками на территории Перми, ездить по выделенным полосам движения», — пояснили ФАН в администрации губернатора Пермского края.

По данным министерства, 97% автомобилей, имеющих сегодня соответствующие разрешения, именно «белые». Также при выборе цвета учитывалась стоимость, которая для автомобилей с белыми кузовами дешевле.

А вот в общественном совете по развитию такси выступают против нововведений. Организация уже направила письмо с возражениями в адрес главы региона Дмитрия Махонина.

Там уверены, что перевозчики столкнутся с серьезными финансовыми нагрузками — нужно будет либо покупать, либо перекрашивать автомобили. В совете считают, что компаниям гораздо выгоднее станет работать нелегально, чем менять или красить машины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 11-летний мальчик получил серьезные травмы после ДТП с участием такси в Екатеринбурге.