Пермский аэропорт прекратил принимать рейсы из-за непогоды

Пермь, 8 декабря. Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) ограничил прием самолетов. Это связано с непогодой и сильным снегопадом.

На перроне и взлетной полосе в усиленном режиме работает спецтехника, сообщает пресс-служба аэровокзала. С пассажирами работают службы аэропорта и представители авиакомпаний

К 21:00 местного времени не смогли сесть и были перенаправлены на запасной аэродром в Екатеринбург рейсы FV 5992 из Хургады, N42004 из Оша, S7 1157 и СУ 1768 из Москвы.

На вылет в Москву задерживаются S7 1158, СУ 1769 и N4 202. В Хургаду — FV 5991 в Хургаду.

В ближайшее время метель сохранится, а значит, количество задержанных рейсов может увеличиться.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 25 ноября в египетский Шарм-эль-Шейх из столицы Прикамья разрешили летать еще одному перевозчику. Авиакомпания «Икар» собирается выполнять на курорт семь рейсов в неделю.