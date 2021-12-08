Пермские рестораторы удивлены заявлениями минэка об отсутствии проблем в пандемию

В конце ноября министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин сообщил депутатам регионального законодательного собрания, что выручка общепита осенью 2021 года оказалась выше, чем в 2020-м и 2019-м. Сослался руководитель минэка Прикамья на данные о заработке с кассовых аппаратов.

По его словам, суммарная выручка с касс к концу ноября составляла 2,4 млрд рублей в месяц. В октябре 2019 года — 1,9 млрд рублей, в октябре 2020-го — 1,6 млрд рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов сказал, что, несмотря на эти цифры, он не может поверить в то, что рестораторы стали жить лучше, чем в 2019 году.

«Есть как минимум инфляция. Все мы ходим в магазин и видим, как выросли цены на продукты питания. И это только одна причина», — заметил бизнес-омбудсмен.

Корреспондент ФАН пообщался с владельцами и директорами пермских заведений общественного питания и попытался выяснить, насколько близки к правде слова министра экономического развития Прикамья.

Мы на разных планетах

По последним декабрьским данным Пермьстата, оборот общественного питания за первые девять месяцев 2021 года сложился в сумме 200,1 млн рублей. В сопоставимых ценах это на 28,3% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

«Такое ощущение, что мы с ними на разных планетах живем. Можно предположить, что они сделали срез частично. Или просто не посчитали тех, кто в этот период закрылся, а таких много. Может быть, взяли среднюю по тем, кто работал на доставку, но это ведь единицы», — сказала в беседе с корреспондентом ФАН директор кафе «Паприка» Наталья Оборина.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«20% принесла доставка. Да, мы выполняем все требования, в том числе санитарные меры и QR-коды. Но с людьми работать, особенно в последнее время, тяжело. Вот на днях зашла пара без кодов, они закатили скандал, выломали дверь. Плюс — неизвестно, что они расскажут о заведении потом. Но это процентов десять, не больше», — говорит Оборина.

Во время пандемии заведение на три месяца закрывалось полностью, но при этом содержало сотрудников. По словам руководителя, если посчитать, сколько потеряно из того, что могли заработать за это время, то это около 80%.

Приблизительно такие же данные по потерям озвучивает и совладелец сети кафе Алексей. В интервью ФАН он признался, что, может быть, министр посчитал все субсидии, которые выделялись рестораторам для сохранения штата.

«Тут, вроде, действительно нас не забыли. У меня есть несколько управляющих компаний в сфере обслуживания. Вот о них даже и не вспомнили. А ведь люди у нас решили в первый локдаун, когда по домам всех посадили, что и платежи им все простили, и просто многие перестали платить. В общепите — нет, тут поддержка была и остается, но считать ее не нужно, конечно, если они это делают. Иначе я не понимаю этих цифр», — поясняет Алексей.

Предприниматели говорят, что за два года выросли цены на продукты на 35-40%. Плюс — в 2019 году отменили ЕНВД и ввели «упрощенку» — на налоги стало уходить больше денег. Есть еще рост коммунальных платежей и стоимости вывоза мусора. А еще, как ни странно, на рынке появились новые важные игроки в виде доставок еды.

Дело в налогах?

Эдуард Соснин заявил, что за полгода 2019-го от общепита поступили налоги на сумму 283 млн рублей. В 2020 году — 264 млн рублей, 2021-м — 437 млн рублей. По словам министра, более чем на 50% вырос НДФЛ, более чем в два раза — поступления по спецрежимам, значительно — поступления по налогам на прибыль организаций.

«Судя по этим данным, сфера общественного питания не испытывает каких-то существенных проблем. Даже в период введения QR-кодов, — отметил Соснин. — При этом только 20% предпринимателей применили пониженные ставки. Это свидетельствует о недостаточном информировании предпринимателей».

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Они попросту не смогли воспользоваться этими мерами поддержки, потому что меры оказывались не по фактическому падению выручки, а по коду ОКВЭД. Это говорит о том, что ОКВЭД у этих предпринимателей просто не подошел», — сказал омбудсмен.

Павел Новоселов заявил, что не верит в то, что 80% бизнесменов не следят за своим налоговым режимом.

Собеседники ФАН «спокойно» говорят о потере чистой прибыли почти в 2,5 раза. Но власти, считают предприниматели, берут за основу цифры, сформированные, видимо, из отчетности доставок.

Совладелец сети Алексей сообщил о 80% потерь, как и Наталья Оборина. Так же, как и директор «Паприки», он уверяет в постепенном росте числа людей с QR-кодами.

«Падение было очень серьезным. Даже со всеми компенсационными мерами, когда поваров оставляли, но заказы на вынос в большинстве своем не отрабатывались. Есть заведения, которые на этом специализируются, у которых большая служба доставки. Тут нет разговоров. И с каждым локдауном, не дай бог, будет становиться хуже. Просто мы не успеваем восстанавливаться. И тут никакая поддержка работать не будет. Половина персонала уже работает как самозанятые. Хотя мы знаем, что есть две очень живучие отрасли — это еда и похоронка. Но именно выживать — не хотелось бы», — пояснил ФАН Алексей.

Восстановиться, если локдаунов больше не будет, можно за полгода, год, говорит бизнесмен. О закрытии владельцы сети пока не думают, поскольку есть договоренности с арендодателями, что в этой ситуации важно. Потому что на одних завтраках и доставке далеко не уедешь, а ежемесячно по 200-300 тысяч отдавать нужно.

Пойти навстречу

Но примеров того, как вполне себе проходимое заведение сворачивается в период пандемии, немало. Популярная чайная «Грибушин» располагалась до конца ноября не просто в самом центре города, а соседствовала с администрацией губернатора и краевым заксобранием. Задумывалась она в свое время как шоу-рум — витрина для торговой марки «Грибушин».

Как раз с этой задачей собственники справились. Интерес к чаю этой марки распространился и за пределы Прикамья. Но заведение закрылось, что стало крайне неприятным известием для многих горожан. Сказалось как раз отношение арендодателя. Договор с ним заключался в 2017 году. В документе прописано ежегодное увеличение арендной платы, что является вполне нормальной практикой.

«Никаких уступок. Первый локдаун еще воспринимался как временное явление, и были послабления по платежам. Но уже с августа 2020 года аренда регулярно повышается на процент, указанный в договоре. Хотя очевидно, что ситуация остается форс-мажорной. Можно, конечно, понять собственника, когда нет другого бизнеса. Но поэтому мы уходим» — рассказала ФАН соучредитель чайной Варвара Кальпиди.

По ее словам, неприятно и то, что другие тоже не протянули руку помощи. Хотя, например, компания Toyota, которая является партнером известного пермского ресторатора Николая Канищева, размещала на своем сайте информацию и призывы посещать его заведения.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«В Российской империи чайные всегда находились в привилегированном положении, их поддерживали в противовес заведениям, торгующим спиртным. Были льготы по налогам, по аренде, по тарифам, даже по часам работы. Это были не только места отдыха, но и деловых переговоров, мы попытались возродить традицию. И да, деловые встречи тут проходили регулярно, и место, и атмосфера к этому располагали. А в итоге нас никто не поддержал, кроме тысяч пермяков, выражающих свое сочувствие и разочарование на наших страницах в соцсетях», — говорит Варвара Кальпиди.

Чайная «Грибушин» в этом смысле — формат абсолютно новый. Собственники поясняют, что такого точно нет нигде в России и людям надо было просто больше времени на понимание, что это за место. В итоге команда оказалась без поддержки арендодателя и бизнес-сообщества и государственную помощь не получила, поскольку является совместным предприятием, а среди учредителей — заграничный потомок династии Грибушиных.

30 ноября власти Прикамья продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года. Запрещены и новогодние корпоративы, которые обычно являются большим бонусом для заведений общественного питания.

По словам рестораторов, компании и просто пермяки, желавшие провести у них время на Новый год, начинают требовать возврата предоплаты.