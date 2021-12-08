Пермские рестораторы удивлены заявлениями минэка об отсутствии проблем в пандемию

В конце ноября министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин сообщил депутатам регионального законодательного собрания, что выручка общепита осенью 2021 года оказалась выше, чем в 2020-м и 2019-м. Сослался руководитель минэка Прикамья на данные о заработке с кассовых аппаратов.
По его словам, суммарная выручка с касс к концу ноября составляла 2,4 млрд рублей в месяц. В октябре 2019 года — 1,9 млрд рублей, в октябре 2020-го — 1,6 млрд рублей.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов сказал, что, несмотря на эти цифры, он не может поверить в то, что рестораторы стали жить лучше, чем в 2019 году.
«Есть как минимум инфляция. Все мы ходим в магазин и видим, как выросли цены на продукты питания. И это только одна причина», — заметил бизнес-омбудсмен.
Корреспондент ФАН пообщался с владельцами и директорами пермских заведений общественного питания и попытался выяснить, насколько близки к правде слова министра экономического развития Прикамья.
Мы на разных планетах
По последним декабрьским данным Пермьстата, оборот общественного питания за первые девять месяцев 2021 года сложился в сумме 200,1 млн рублей. В сопоставимых ценах это на 28,3% выше уровня аналогичного периода 2020 года.
«Такое ощущение, что мы с ними на разных планетах живем. Можно предположить, что они сделали срез частично. Или просто не посчитали тех, кто в этот период закрылся, а таких много. Может быть, взяли среднюю по тем, кто работал на доставку, но это ведь единицы», — сказала в беседе с корреспондентом ФАН директор кафе «Паприка» Наталья Оборина.
«20% принесла доставка. Да, мы выполняем все требования, в том числе санитарные меры и QR-коды. Но с людьми работать, особенно в последнее время, тяжело. Вот на днях зашла пара без кодов, они закатили скандал, выломали дверь. Плюс — неизвестно, что они расскажут о заведении потом. Но это процентов десять, не больше», — говорит Оборина.
Приблизительно такие же данные по потерям озвучивает и совладелец сети кафе Алексей. В интервью ФАН он признался, что, может быть, министр посчитал все субсидии, которые выделялись рестораторам для сохранения штата.
«Тут, вроде, действительно нас не забыли. У меня есть несколько управляющих компаний в сфере обслуживания. Вот о них даже и не вспомнили. А ведь люди у нас решили в первый локдаун, когда по домам всех посадили, что и платежи им все простили, и просто многие перестали платить. В общепите — нет, тут поддержка была и остается, но считать ее не нужно, конечно, если они это делают. Иначе я не понимаю этих цифр», — поясняет Алексей.
Предприниматели говорят, что за два года выросли цены на продукты на 35-40%. Плюс — в 2019 году отменили ЕНВД и ввели «упрощенку» — на налоги стало уходить больше денег. Есть еще рост коммунальных платежей и стоимости вывоза мусора. А еще, как ни странно, на рынке появились новые важные игроки в виде доставок еды.
Дело в налогах?
Эдуард Соснин заявил, что за полгода 2019-го от общепита поступили налоги на сумму 283 млн рублей. В 2020 году — 264 млн рублей, 2021-м — 437 млн рублей. По словам министра, более чем на 50% вырос НДФЛ, более чем в два раза — поступления по спецрежимам, значительно — поступления по налогам на прибыль организаций.
«Судя по этим данным, сфера общественного питания не испытывает каких-то существенных проблем. Даже в период введения QR-кодов, — отметил Соснин. — При этом только 20% предпринимателей применили пониженные ставки. Это свидетельствует о недостаточном информировании предпринимателей».
«Они попросту не смогли воспользоваться этими мерами поддержки, потому что меры оказывались не по фактическому падению выручки, а по коду ОКВЭД. Это говорит о том, что ОКВЭД у этих предпринимателей просто не подошел», — сказал омбудсмен.
Собеседники ФАН «спокойно» говорят о потере чистой прибыли почти в 2,5 раза. Но власти, считают предприниматели, берут за основу цифры, сформированные, видимо, из отчетности доставок.
Совладелец сети Алексей сообщил о 80% потерь, как и Наталья Оборина. Так же, как и директор «Паприки», он уверяет в постепенном росте числа людей с QR-кодами.
«Падение было очень серьезным. Даже со всеми компенсационными мерами, когда поваров оставляли, но заказы на вынос в большинстве своем не отрабатывались. Есть заведения, которые на этом специализируются, у которых большая служба доставки. Тут нет разговоров. И с каждым локдауном, не дай бог, будет становиться хуже. Просто мы не успеваем восстанавливаться. И тут никакая поддержка работать не будет. Половина персонала уже работает как самозанятые. Хотя мы знаем, что есть две очень живучие отрасли — это еда и похоронка. Но именно выживать — не хотелось бы», — пояснил ФАН Алексей.
Восстановиться, если локдаунов больше не будет, можно за полгода, год, говорит бизнесмен. О закрытии владельцы сети пока не думают, поскольку есть договоренности с арендодателями, что в этой ситуации важно. Потому что на одних завтраках и доставке далеко не уедешь, а ежемесячно по 200-300 тысяч отдавать нужно.
Пойти навстречу
Но примеров того, как вполне себе проходимое заведение сворачивается в период пандемии, немало. Популярная чайная «Грибушин» располагалась до конца ноября не просто в самом центре города, а соседствовала с администрацией губернатора и краевым заксобранием. Задумывалась она в свое время как шоу-рум — витрина для торговой марки «Грибушин».
Как раз с этой задачей собственники справились. Интерес к чаю этой марки распространился и за пределы Прикамья. Но заведение закрылось, что стало крайне неприятным известием для многих горожан. Сказалось как раз отношение арендодателя. Договор с ним заключался в 2017 году. В документе прописано ежегодное увеличение арендной платы, что является вполне нормальной практикой.
«Никаких уступок. Первый локдаун еще воспринимался как временное явление, и были послабления по платежам. Но уже с августа 2020 года аренда регулярно повышается на процент, указанный в договоре. Хотя очевидно, что ситуация остается форс-мажорной. Можно, конечно, понять собственника, когда нет другого бизнеса. Но поэтому мы уходим» — рассказала ФАН соучредитель чайной Варвара Кальпиди.
По ее словам, неприятно и то, что другие тоже не протянули руку помощи. Хотя, например, компания Toyota, которая является партнером известного пермского ресторатора Николая Канищева, размещала на своем сайте информацию и призывы посещать его заведения.
«В Российской империи чайные всегда находились в привилегированном положении, их поддерживали в противовес заведениям, торгующим спиртным. Были льготы по налогам, по аренде, по тарифам, даже по часам работы. Это были не только места отдыха, но и деловых переговоров, мы попытались возродить традицию. И да, деловые встречи тут проходили регулярно, и место, и атмосфера к этому располагали. А в итоге нас никто не поддержал, кроме тысяч пермяков, выражающих свое сочувствие и разочарование на наших страницах в соцсетях», — говорит Варвара Кальпиди.
30 ноября власти Прикамья продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года. Запрещены и новогодние корпоративы, которые обычно являются большим бонусом для заведений общественного питания.
По словам рестораторов, компании и просто пермяки, желавшие провести у них время на Новый год, начинают требовать возврата предоплаты.