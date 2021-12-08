Двое детей погибли при пожаре в деревне Притыка Пермского Края

Пермь, 8 декабря. Пожар в жилом доме в Пермском крае унес жизни двух детей. Еще два человека, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

Пламя вспыхнуло в жилом доме в деревне Притыка. Огонь распространился на площади 54 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали пламя. Причина возгорания устанавливается.

В результате погибли двое мальчиков 2007 и 2009 годов рождения. Еще двое, в том числе ребенок 2018 года рождения, находятся в больнице, пишет РЕН ТВ.

Страшная трагедия в начале ноября произошла в Перми. Во время пожара погиб 12-летний подросток. Медики пытались реанимировать ребенка, но попытки не увенчались успехом. Спастись удалось женщине и 10-летнему ребенку.