Проект Прикамья и Екатеринбурга вошел в число лучших премии Russian Event Awards

Пермь, 4 декабря. В номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» XX Национальной премии «Russian Event Awards» третье место присудили организаторам Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Турнир состоялся в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Чайковском (Пермский край).

В Ульяновске завершился финал премии «Russian Event Awards». Открытый конкурс проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма проводится ежегодно.

В 2021 году заявили 515 проектов из 62 регионов РФ. В итоге третье место в своей номинации вместе с коллегами из Екатеринбурга заняла команда организаторов Кубка мира «Синяя птица».

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Именно в Прикамье определяются и обладательница трофея и лучшая летающая лыжница планеты, которая получает Хрустальный глобус, а также страна-победительница командного зачета по итогам сезона», — уточнили в администрации губернатора Пермского края.

«Синяя птица» — серия соревнований — четыре тура Кубка Мира по прыжкам на лыжах среди женщин, проходящих в России, выделенных в отдельный турнир. Стартуют соревнования в Нижнем Тагиле. Затем из Свердловской области в Пермский край участниц и тренеров доставляет специальный поезд РЖД.

В 2021 году данные соревнования состоялись в третий раз.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по итогам конкурса журнала National Geographic Traveler «Сокровища России» в число лучших попали прикамские Кунгурская ледяная пещера и пеший маршрут «К вершине Северного Басега».