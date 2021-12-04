Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 16:42
16:36
Экономика
Власти Турции решили переименовать экспортный бренд страны
16:34
Общество
Доктор Мясников предупредил о развитии глухоты из-за неограниченного приема антибиотиков
16:34
Спорт
Андрей Рублев вывел сборную России вперед в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией
16:31
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключила, что Градский был в нее влюблен
16:31
Политика
Захарова указала на крайний цинизм Запада на фоне новых санкций против Белоруссии
16:30
Общество
Петербургские рестораторы предупредили о вынужденном повышении цен до 20% в 2022 году
16:30
Политика
Турчака переизбрали на пост секретаря генсовета «Единой России»
16:30
Весь мир
Рекордное количество полицейских было убито в США в 2021 году
16:30
Происшествия
Мордовские хулиганы бросали петарды в щенков
16:28
Наука
Премьер-министр Мишустин призвал мировое научное сообщество к совместным исследованиям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Проект Прикамья и Екатеринбурга вошел в число лучших премии Russian Event Awards

Спорт
Проект Прикамья и Екатеринбурга вошел в число лучших премии Russian Event Awards
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 4 декабря. В номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» XX Национальной премии «Russian Event Awards» третье место присудили организаторам Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Турнир состоялся в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Чайковском (Пермский край).

В Ульяновске завершился финал премии «Russian Event Awards». Открытый конкурс проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма проводится ежегодно. 

В 2021 году заявили 515 проектов из 62 регионов РФ. В итоге третье место в своей номинации вместе с коллегами из Екатеринбурга заняла команда организаторов Кубка мира «Синяя птица».

Проект Прикамья и Екатеринбурга вошел в число лучших «Russian Event Awards»
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края
«Синяя птица» — серия соревнований — четыре тура Кубка Мира по прыжкам на лыжах среди женщин, проходящих в России, выделенных в отдельный турнир. Стартуют соревнования в Нижнем Тагиле. Затем из Свердловской области в Пермский край участниц и тренеров доставляет специальный поезд РЖД. 

«Именно в Прикамье определяются и обладательница трофея и лучшая летающая лыжница планеты, которая получает Хрустальный глобус, а также страна-победительница командного зачета по итогам сезона», — уточнили в администрации губернатора Пермского края.

В 2021 году данные соревнования состоялись в третий раз.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по итогам конкурса журнала National Geographic Traveler «Сокровища России» в число лучших попали прикамские Кунгурская ледяная пещера и пеший маршрут «К вершине Северного Басега».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Проект Прикамья и Екатеринбурга вошел в число лучших премии Russian Event Awards
екатеринбург пермский край премия трамплин летающие лыжники
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать