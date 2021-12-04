Пермячка через суд добилась от администрации двухкомнатной квартиры

Пермь, 4 декабря. Жительница столицы Прикамья обратилась в суд с иском к администрации города о предоставлении ей в собственность двухкомнатной квартиры. Женщина претендовала на жилье общей площадью 46,5 кв. м взамен аварийного.

Дом по адресу ул. Социалистическая на основании заключения межведомственной комиссии подлежит сносу. Представитель мэрии направил в суд отзыв, в котором просит в иске отказать.

«Судом установлено, что состояние жилого дома представляет реальную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан, а сам дом включен в муниципальную программу по переселению. Истец имеет право либо получить компенсацию, либо ему должны предоставить другое равнозначное жилое помещение», — пояснили ФАН в Орджоникидзевском районном суде Перми.

На администрацию города суд возложил обязанность предоставить в собственность женщины двухкомнатную квартиру в границах Перми общей площадью не менее 46,5 кв.м с зачетом стоимости выкупной цены.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что неустойку в 15,6 млн рублей взыскал Арбитражный суд Прикамья с министерства спорта региона. Это компенсация за просрочку оплаты за строительство крытого манежа стоимостью более 1,39 млрд рублей.