Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 15:09
15:08
Происшествия
Два человека пострадали из-за наезда трамвая на улице Халтурина в Екатеринбурге
15:06
Общество
«Может, это проклятье города?»: актер Дятлов рассказал, как решить проблемы Петербурга с уборкой снега
15:01
Происшествия
В больнице Севастополя пациентке причинили боль, которую она «не испытывала даже при родах»
15:00
Политика
Политолог Багдасаров нашел способ подключить к защите ЛДНР Николаев, Херсон и Одессу
15:00
Видео
«Мушкетеры» Боярский, Смирнитский и Смехов могут принять участие в новом проекте
14:59
Армия
NI: новейший танк Т-14 «Армата» обеспечивает высокую выживаемость экипажа
14:59
Общество
Из снега в кипяток: улицы Петербурга избавляются ото льда при помощи аварий на теплотрассах
14:55
Шоу-бизнес
Медведева поцеловала Милохина в образе Человека-паука под его хит в «Ледниковом периоде»
14:53
Политика
Депутат Кузьмин назвал украинцев заложниками амбиций Зеленского
14:52
Спорт
Вероника Логинова заняла должность генерального директора РУСАДА
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пермячка через суд добилась от администрации двухкомнатной квартиры

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 13:34
Общество
Пермячка через суд добилась от администрации двухкомнатной квартиры
pxhere.com  / 

Пермь, 4 декабря. Жительница столицы Прикамья обратилась в суд с иском к администрации города о предоставлении ей в собственность двухкомнатной квартиры. Женщина претендовала на жилье общей площадью 46,5 кв. м взамен аварийного.

Дом по адресу ул. Социалистическая на основании заключения межведомственной комиссии подлежит сносу. Представитель мэрии направил в суд отзыв, в котором просит в иске отказать.

«Судом установлено, что состояние жилого дома представляет реальную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан, а сам дом включен в муниципальную программу  по переселению. Истец имеет право либо получить компенсацию, либо ему должны предоставить другое равнозначное жилое помещение», — пояснили ФАН в Орджоникидзевском районном суде Перми.

На администрацию города суд возложил обязанность предоставить в собственность женщины двухкомнатную квартиру в границах Перми общей площадью не менее 46,5 кв.м с зачетом стоимости выкупной цены. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что неустойку в 15,6 млн рублей взыскал Арбитражный суд Прикамья с министерства спорта региона. Это компенсация за просрочку оплаты за строительство крытого манежа стоимостью более 1,39 млрд рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пермячка через суд добилась от администрации двухкомнатной квартиры
суд пермь аварийное жилье компенсация администрация города
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать