Подрядчик строительства манежа в Перми к ЧМ-2018 взыскал с минспорта 15 млн рублей   

Пермь, 4 декабря. Неустойку в 15,6 млн рублей взыскал Арбитражный суд Прикамья с министерства спорта региона. Это компенсация за просрочку оплаты за строительство крытого манежа стоимостью более 1,39 млрд рублей.
Объект планировали возвести к чемпионату мира по футболу 2018 года, а сдать должны были в 2017-м. Московский подрядчик ООО «ЭлинАльфа» ранее уже добилось в суде выплаты 302,3 млн рублей.
Манеж «Пермь Великая» изначально планировался в качестве одного из центров тренировок. Государственный контракт был заключен летом 2015 года. После установки оборудования и отделке помещений «ЭлинАльфа» направил акты выполненных работ заказчику. Но минспорта Прикамья отказалось принимать документы.
В итоге его в действиях были обнаружены признаки халатности, повлекшей «существенное нарушение охраняемых законов интересов государства».
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что всероссийский турнир по ММА пройдет в столице Прикамья в 2022 году. Такие договоренности были достигнуты между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и четырехкратным чемпионом мира Федором Емельяненко.