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Подрядчик строительства манежа в Перми к ЧМ-2018 взыскал с минспорта 15 млн рублей   

Спорт
Подрядчик строительства манежа в Перми к ЧМ-2018 взыскал с минспорта 15 млн рублей   
maps.yandex.ru  /  Крытый футбольный манеж Пермь Великая

Пермь, 4 декабря. Неустойку в 15,6 млн рублей взыскал Арбитражный суд Прикамья с министерства спорта региона. Это компенсация за просрочку оплаты за строительство крытого манежа стоимостью более 1,39 млрд рублей.

Объект планировали возвести к чемпионату мира по футболу 2018 года, а сдать должны были в 2017-м. Московский подрядчик ООО «ЭлинАльфа» ранее уже добилось в суде выплаты 302,3 млн рублей.

Манеж «Пермь Великая» изначально планировался в качестве одного из центров тренировок. Государственный контракт был заключен летом 2015 года. После установки оборудования и отделке помещений «ЭлинАльфа» направил акты выполненных работ заказчику. Но минспорта Прикамья отказалось принимать документы.

Подрядчик строительства манежа в Перми к ЧМ-2018 взыскал с минспорта 15 млн рублей   
maps.yandex.ru / Крытый футбольный манеж Пермь Великая
В ходе длительного разбирательства выяснилось, что летом 2017 года тогдашний первый вице-премьер правительства Пермского  края Владимир Рыбакин завизировал акт приемки законченного строительства. Сделано это было без подписанных заказчиком актов. И уже начальник инспекции Госстройнадзора Василий Билоус подписал заключение о соответствии манежа всем регламентам.

В итоге его в действиях были обнаружены признаки халатности, повлекшей «существенное нарушение охраняемых законов интересов государства».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что всероссийский турнир по ММА пройдет в столице Прикамья в 2022 году. Такие договоренности были достигнуты между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и четырехкратным чемпионом мира Федором Емельяненко.

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Все новости / Спорт / Подрядчик строительства манежа в Перми к ЧМ-2018 взыскал с минспорта 15 млн рублей   
суд пермь чемпионат мира компенсация манеж подрядчик
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