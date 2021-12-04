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Емельяненко и глава Прикамья Махонин договорились о проведении крупного турнира

Спорт
Емельяненко и глава Прикамья Махонин договорились о проведении крупного турнира
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 4 декабря. Всероссийский турнир по ММА, приуроченный к 300-летию Перми, пройдет в столице Прикамья в 2022 году. Такие договоренности были достигнуты во время встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Федором Емельяненко и президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным.  

Планируется, что соревнования станут ежегодными и в будущем смогут проходить не только в Перми, но и в других территориях, где есть подходящие залы, например в Березниках и Соликамске, где Емельяненко также побывал.

Чемпион приехал в Прикамье в связи с запуском межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили компании ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

«В регионе есть спортсмены высокого уровня. Ваши самбисты, дзюдоисты, сейчас и кикбоксеры, хорошо известны в профессиональном сообществе — многократно входили в сборную России. Сейчас и ММА развивается. Мы готовы помогать растить из юных спортсменов будущих чемпионов», — сказал Емельяненко.

Емельяненко и глава Прикамья Махонин договорились о проведении крупного турнира
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края
В 2021 году в состав национальной команды вошли пять прикамских бойцов.

«Мы стараемся формировать правильную спортивную культуру среди молодых людей. В Прикамье они целеустремленные и открытые, и для нас очень важно, чтобы у каждого, кто живет на пермской земле, была возможность самореализоваться именно здесь», — сказал Радмир Габдуллин.

Дмитрий Махонин поддержал инициативу. Он обратил внимание, что в популяризации смешанных единоборств необходимо начинать с территорий Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что чемпионка Европы по тхэквондо среди юниоров Арина Биктимирова скоропостижно скончалась в столице Прикамья. Девушке было всего 19 лет.

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Все новости / Спорт / Емельяненко и глава Прикамья Махонин договорились о проведении крупного турнира
емельяненко пермский край турнир мма махонин
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