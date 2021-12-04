Массовое ДТП в Пермском крае привело к гибели троих человек

Пермь, 4 декабря. Три легковых автомобиля стали участниками ДТП в Пермском крае. На месте происшествия скончались три человека, еще двое пострадали.

Авария произошла на 73-м километре трассы Пермь — Березники недалеко от деревни Фоминка. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с Lada Granta. После этого иномарку отбросило на Hyundai, уточнили в пресс-центре краевого управления МВД России.

«На 73-м км трассы Пермь — Березники вблизи деревни Фоминка [произошло] столкновение трех легковых автомобилей. Пятеро пострадали, в том числе трое погибли, детей нет», — пишет ТАСС.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одно смертельное ДТП ранее произошло в Тверской области. В результате столкновения ВАЗ 2112 и самосвала погибли два человека, сидевшие в салоне отечественной легковушки.