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Пермские волонтеры научили бабушек и дедушек пользоваться смартфонами

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 18:04
Общество
Пермские волонтеры научили бабушек и дедушек пользоваться смартфонами
Федеральное агентство новостей

Пермь, 3 декабря. Добровольцы Волонтерского центра партии «Единая Россия» провели уроки мобильной грамотности для бабушек и дедушек Перми.

Занятия проходили на базе многофункционального центра. Волонтеры учили пенсионеров пользоваться смартфонами, устанавливать приложения. Возрастные ученики познакомились с платформой «Госуслуги» и ее возможностями — запись к врачу и другие услуги, доступные из сервиса.

Слушатели смогли задать вопросы и на практике попробовать отправку сообщений в мессенджерах. Это поможет бабушкам и дедушкам поддерживать связь с семьей, уверены авторы проекта.

«Очень надеюсь, что знания, полученные здесь, обязательно пригодятся слушателям в дальнейшем. Для меня важно, чтобы их поход сюда был оправдан», — пояснила волонтер Кристина Светлакова.

Среди пенсионеров Иркутской области разыграли ценные призы в рамках благотворительной викторины «Серебряный путешественник». Итоги конкурса подвели 27 ноября в формате онлайн в рамках туристической выставки «Байкалтур». В конечном счете 13 участников викторины получили подарки.

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