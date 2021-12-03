Пермские ученые создали уникальное дезинфицирующее средство

Пермь, 3 декабря. Прикамские ученые совместно с коллегами из Института экологии и генетики микроорганизмов и Института технической химии УрО РАН получили новое антибактериальное соединение. Дезинфектант сможет эффективно бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

В пермском политехническом университете ФАН пояснили, что угроза распространения опасных штаммов бактерий постоянно растет, а многие виды стафилококков вырабатывают устойчивость к антибиотикам.

«В норме они редко вызывают патогенные процессы. Но выживаемость этих микроорганизмов в агрессивных условиях достаточно высока, поэтому важно отслеживать уровень их устойчивости к антибиотикам в медучреждениях», — рассказали в вузе.

Исследования показывают — чтобы выжить в «оккупированной» нише микроорганизмы образуют биопленки, которые повышают их устойчивость, в том числе к иммунному ответу человека.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Результаты показали, что антибактериальное соединение успешно нейтрализует бактерии — как свободно живущие, так и в составе биопленок. Действие дезинфектанта проявляется практически мгновенно», — пояснили в ПНИПУ.

Пермские разработчики предложили использовать препарат «СА». Они изучили его эффективность в отношении биопленок бактерий клинического штамма Staphylococcus haemolyticus и его устойчивость к антибиотикам.

Новое дезинфицирующее средство можно использовать для эффективной обработки поверхностей в медицинских учреждениях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в пермском политехническом университете завершили исследования по повышению прочности металлических изделий более чем на 30%. Разработку ученых можно использовать в области машиностроения и авиастроения.