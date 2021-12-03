Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 19:14
19:10
Весь мир
Институт статистики Турции оказался в центре скандала с участием лидера оппозиции
19:06
Происшествия
Мужчина сорвался с трехметровой высоты во время украшения новогодней елки в Москве
19:00
Общество
Певец Гаврилов отреагировал на гибель коммунальщика в Петербурге и на проблемы с уборкой снега
19:00
Общество
Главные новости дня: 3 декабря
18:57
Общество
Более сотни реконструкторов воссоздадут события битвы за Москву 80-летней давности
18:56
Происшествия
Два жителя Башкирии выстрелили в полицейского из его оружия и скрылись
18:56
Общество
Депутат Драпеко пояснила суть внесенного в Госдуму закона об изменении правил для малоимущих
18:56
Общество
«Грубое нарушение»: эксперт ЖКХ Воронков высказался о гибели рабочего в Петербурге
18:55
Общество
За минувшую неделю регионы России добились рекордных урожаев
18:54
Шоу-бизнес
Билан признался, что не планирует пышно отмечать 40-летие
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пермские ученые создали уникальное дезинфицирующее средство

Технологии
Пермские ученые создали уникальное дезинфицирующее средство
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 3 декабря. Прикамские ученые совместно с коллегами из Института экологии и генетики микроорганизмов и Института технической химии УрО РАН получили новое антибактериальное соединение. Дезинфектант сможет эффективно бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

В пермском политехническом университете ФАН пояснили, что угроза распространения опасных штаммов бактерий постоянно растет, а многие виды стафилококков вырабатывают устойчивость к антибиотикам.

«В норме они редко вызывают патогенные процессы. Но выживаемость этих микроорганизмов в агрессивных условиях достаточно высока, поэтому важно отслеживать уровень их устойчивости к антибиотикам в медучреждениях», — рассказали в вузе.

Исследования показывают — чтобы выжить в «оккупированной» нише микроорганизмы образуют биопленки, которые повышают их устойчивость, в том числе к иммунному ответу человека.

Пермские ученые создали уникальное дезинфицирующее средство
pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
Пермские разработчики предложили использовать препарат «СА». Они изучили его эффективность в отношении биопленок бактерий клинического штамма Staphylococcus haemolyticus и его устойчивость к антибиотикам. 

«Результаты показали, что антибактериальное соединение успешно нейтрализует бактерии — как свободно живущие, так и в составе биопленок. Действие дезинфектанта проявляется практически мгновенно», — пояснили в ПНИПУ.

Новое дезинфицирующее средство можно использовать для эффективной обработки поверхностей в медицинских учреждениях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в пермском политехническом университете завершили исследования по повышению прочности металлических изделий более чем на 30%. Разработку ученых можно использовать в области машиностроения и авиастроения.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Пермские ученые создали уникальное дезинфицирующее средство
пермь бактерии исследование политехнический университет дезинфектор
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать